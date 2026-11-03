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Кои ремонти повишават стойността на жилището в България

Кои ремонти повишават стойността на жилището в България

3 Ноември, 2026 18:47 475 5

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  • обзавеждане

Освежаването, доброто осветление и функционалното пространство често носят повече полза от скъпа, но неподходяща реконструкция

Кои ремонти повишават стойността на жилището в България - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Една кофа боя, по-добро осветление и подредено антре често могат да променят начина, по който купувачът възприема жилището. Това е основният извод от анализ, касаещ ремонтите, които могат да повишат стойността на имота.

Малките промени започват от входа

При ограничен бюджет най-голям ефект обикновено имат подобренията, които се виждат веднага. Пребоядисването на стените, входната врата и оградата, обновяването на шкафовете в кухнята и банята и подмяната на фугите могат да освежат жилището без основен ремонт.

„Свежият слой боя е достъпен начин да преобразите една стая“, казват консултанти и препоръчват цветове като маслинено зелено, тюркоазено, градински чай и жълто. Ефект могат да дадат още нови дръжки, смесители, осветителни тела, завеси, килими и огледала. Подмяната на една централна лампа с комбинация от таванно, подово и локално осветление може да направи помещенията по-светли и по-уютни.

Функционалността е по-важна от скъпия декор

Разчистването на вещи, добавянето на рафтове и използването на пространството под стълбите или в нишите могат да подобрят усещането за ред. Допълнителен лост в гардероба, изтеглящи се рафтове в кухненските шкафове и високи етажерки превръщат неизползвани зони в практично място за съхранение.

„Дълбоките долни кухненски шкафове често се превръщат в неизползваемо и трудно достъпно пространство“, посочват интериорни дизайнери. По думите им изтеглящите се рафтове могат да направят старите шкафове по-функционални, без да се стига до цялостна подмяна на кухнята.

Този подход е особено приложим за български апартаменти, където купувачите често търсят максимално използваема площ. При малки жилища по-голяма полза може да има от разумно преразпределение и добро съхранение, отколкото от скъпи декоративни материали.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    2 0 Отговор
    Да бе...!!!
    Когато балъшки си се набълбукал с жилище на тройни цени, земи па да се набиеш и за ремонт, и чекай да го продадеш...
    Чекай...

    18:54 03.11.2026

  • 3 Аз Кочо

    2 0 Отговор
    Скоро ще мирясате и с ремонтите до сега мирясахте с покупките. Ако не мирясате цените ще продължат да растат и да храните пишман майсторите които вече станаха елита на нацията

    19:03 03.11.2026

  • 4 Абсолютно

    1 0 Отговор
    никакви !

    19:04 03.11.2026

  • 5 Амадо

    0 0 Отговор
    Е как ве язе платих 10 к Юро за да ми сложат укачен таван в едната баня сегиз събирааа за у другътъ

    19:10 03.11.2026