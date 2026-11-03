Кои ремонти повишават стойността на жилището в България

Една кофа боя, по-добро осветление и подредено антре често могат да променят начина, по който купувачът възприема жилището. Това е основният извод от анализ, касаещ ремонтите, които могат да повишат стойността на имота.

Малките промени започват от входа

При ограничен бюджет най-голям ефект обикновено имат подобренията, които се виждат веднага. Пребоядисването на стените, входната врата и оградата, обновяването на шкафовете в кухнята и банята и подмяната на фугите могат да освежат жилището без основен ремонт.

„Свежият слой боя е достъпен начин да преобразите една стая“, казват консултанти и препоръчват цветове като маслинено зелено, тюркоазено, градински чай и жълто. Ефект могат да дадат още нови дръжки, смесители, осветителни тела, завеси, килими и огледала. Подмяната на една централна лампа с комбинация от таванно, подово и локално осветление може да направи помещенията по-светли и по-уютни.

Функционалността е по-важна от скъпия декор

Разчистването на вещи, добавянето на рафтове и използването на пространството под стълбите или в нишите могат да подобрят усещането за ред. Допълнителен лост в гардероба, изтеглящи се рафтове в кухненските шкафове и високи етажерки превръщат неизползвани зони в практично място за съхранение.

„Дълбоките долни кухненски шкафове често се превръщат в неизползваемо и трудно достъпно пространство“, посочват интериорни дизайнери. По думите им изтеглящите се рафтове могат да направят старите шкафове по-функционални, без да се стига до цялостна подмяна на кухнята.

Този подход е особено приложим за български апартаменти, където купувачите често търсят максимално използваема площ. При малки жилища по-голяма полза може да има от разумно преразпределение и добро съхранение, отколкото от скъпи декоративни материали.

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