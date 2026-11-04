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Плъхове изядоха окабеляването в електромобил, а ремонтът струваше колосалните 5 000 евро

Плъхове изядоха окабеляването в електромобил, а ремонтът струваше колосалните 5 000 евро

4 Ноември, 2026 12:00 774 5

  • електромобил-
  • кабели-
  • плъхове-
  • ремонт

Представителите на Kia официално отказват да компенсират разходите за ремонта

Плъхове изядоха окабеляването в електромобил, а ремонтът струваше колосалните 5 000 евро - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Един френски таксиметров шофьор се изправи пред неочакван финансов кошмар, когато гризачи буквално изядоха електрическата инсталация на неговата Kia e-Niro. Цената на ремонта се оказа астрономическа – 5000 евро, а производителят, позовавайки се на гаранционните условия, категорично отказа да покрие щетите. Този инцидент е сериозно напомняне, че опасностите за автомобилите не идват само от катастрофи или технически неизправности, а понякога се крият в най-малките и неочаквани места.

Героят на тази неприятна история е Самил Санал, който използва своята Kia e-Niro, за да работи за платформата Uber. Мъжът е закупил колата за 27 000 евро на кредит, така че внезапната повреда е била сериозен удар върху неговия бюджет. Представете си – работите усилено, плащате вноски, и изведнъж, поради някакви си плъхове, губите препитанието си и се изправяте пред колосална сметка.

Плъхове изядоха окабеляването в електромобил, а ремонтът струваше колосалните 5 000 евро

След като се свързал със сервизния център поради грешки в електрониката, Санал разбрал неприятната истина. Механиците открили, че под капака му са се разположили плъхове, които са унищожили изолацията на електрическите проводници. Представителите на Kia във Франция официално отказаха да компенсират разходите за ремонта. Те обясниха, че намесата на гризачи се класифицира като външен фактор и подобни случаи не се покриват от стандартната фабрична гаранция.

Освен това, дилърът обърна внимание на снимки на интериора на автомобила, където ясно се виждат трохи от храна. Според експертите на компанията, именно остатъците от храна биха могли да се превърнат в основна стръв за вредителите.

Мит или истина: Защо плъховете ядат кабелите?

След като стана ясно, че Kia e-Niro е станал жертва на плъхове, много хора се замислиха за причината за тази странна атака. Чували ли сте, че съвременната растителна изолация е по-привлекателна за плъховете от добрата стара пластмаса? Е, това твърдение е по-скоро легенда, отколкото реалност. Европейската асоциация на производителите на автомобилни компоненти CLEPA опровергава тази теория. Проучванията показват, че биоразградимите материали не са по-привлекателни за мишки и плъхове от традиционните полимери. Животните просто търсят защита под капака от дъжд, вятър и хищници, а след пътуване там е и много топло. И като се натъкнат на нещо, което може да се дъвче, те не се поколебават да го направят.

Плъхове изядоха окабеляването в електромобил, а ремонтът струваше колосалните 5 000 евро

Как да защитите колата си от гризачи: Важни съвети

Тази история е чудесно напомняне за всички шофьори, че основната автомобилна застраховка няма да ви предпази от вредители. Ако паркирате колата си на улицата, струва си внимателно да прочетете вашата застрахователна полица „каско“ и да потърсите клаузи за щети върху животни. Също така, механиците категорично не съветват сами да се качвате под капака на електрически автомобил, ако има съмнение за повреда на високоволтовата линия. Всички автомобили имат редовно 12-волтово окабеляване, което най-често се гризе от плъхове, но определено не си струва да рискувате живота си, за да спестите от диагностика. И за да избегнете сметки от хиляди евро, експертите съветват периодично да се третира двигателният отсек със специални спрей-репеленти, които се продават в търговската мрежа. Не подценявайте този проблем – по-добре да инвестирате малко време и пари в превантивни мерки, отколкото да се сблъскате с колосални сметки за ремонт.

Плъхове изядоха окабеляването в електромобил, а ремонтът струваше колосалните 5 000 евро


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  • 1 аве

    3 2 Отговор
    Няма край електричарската мъка😪 😉

    12:07 04.11.2026

  • 2 Хахахаха

    0 2 Отговор
    Не разбрах. Плъховете не ядат окабеляването на ДВГ колите ли, че понеже много се набляга на това, че било електрическа?

    12:20 04.11.2026

  • 3 Оня

    0 1 Отговор
    Най Френското име носи този таксиджия!

    12:24 04.11.2026

  • 4 Ами плъхове като самил

    0 1 Отговор
    Първо налазиха и съсипаха бизнесите, включително и с юбер

    12:24 04.11.2026

  • 5 Ха мит ха ни мит

    0 0 Отговор
    Голям глад в тая Франция

    12:45 04.11.2026