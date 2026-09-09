Aston Martin представи първия си мотоциклет за движение по пътищата

Aston Martin и Brough Superior официално разшириха своето изключително ексклузивно партньорство, като представиха модела AMB 002 Roadster, одобрен за движение по пътищата. След хипермотоциклетите AMB 001 и AMB 001 Pro, предназначени единствено за писта, новият модел 002 бележи първия случай, в който емблематичните крила на Гейдън се появяват върху машина, проектирана, одобрена и оборудвана за движение по обществените пътища. Серията е строго ограничена до 300 ръчно сглобени бройки, произведени в Тулуза, Франция, като първите доставки към клиентите са планирани да започнат през третото тримесечие на 2027 година, като се обръща пряко към колекционерите на хиперколи, търсещи двуколесно допълнение към гаража си.

Визуално AMB 002 Roadster пренася съвременния дизайнерски език на суперколите от Гейдън върху шасито на мотоциклет с изненадваща плавност. Под ръководството на главния творчески директор на Aston Martin Марек Райхман, роудстърът включва изваяна каросерия от въглеродни влакна с преосмислени странични ребра, които обграждат фара, полумесецовидни вентилационни отвори, двойни овални ауспуси, наподобяващи тези на Vanquish, и задни светлинни ленти, заимствани директно от хиперколите Valkyrie и Valhalla. Кокпитът съчетава ръчно изработена кожена седалка с безключово запалване и ергономични допирни точки, специално пригодени за изправено каране по пътищата, а не за позиции, характерни за състезания на писта.

Под специално изработените карбонови панели мощността се осигурява от изцяло нов, течноохлаждаем V-образен двуцилиндров двигател с обем 1 083 куб. см и ъгъл на разположение 88 градуса, разработен специално за тази цел, а не заимстван от съществуващия моделен набор на Brough. Силовата верига развива 130 конски сили и 110 Нм въртящ момент, настроена специално да осигурява широка тяга в ниския и средния диапазон за практична употреба в реални условия. Двигателят служи като носещ елемент в рамките на изработена със CNC-машина титаниева рамка с тегло едва 5 килограма. С тегло от едва 190 килограма и разпределение на теглото 50:50 между предната и задната част, динамиката на шасито е допълнително подобрена от състезателната система на предната вилка Fior с двойни носачи, която отделя действията на кормилното управление от натоварванията на окачването, осигурявайки прецизна обратна връзка от предната част по обществените асфалтови пътища.