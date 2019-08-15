-
15 Август, 2019 13:47
-
15 Август, 2019 11:32
-
15 Август, 2019 11:08
-
14 Август, 2019 17:53
-
14 Август, 2019 17:46
-
14 Август, 2019 16:08
-
14 Август, 2019 14:58
-
14 Август, 2019 12:58
-
14 Август, 2019 12:51
- Акция в Пловдив срещу гонкипреди 1 минута
- Тръмп обеща на Турция зона в Сирияпреди 6 минути
- Мъж преби приятелката си в Етрополепреди 10 минути
- Не яжте пържени картофи заедно с тези 4 продуктапреди 13 минути
- Audi удари Tesla в Германияпреди 18 минути
- На Божинов не му се играе във Враца, вижте къде си реди трансфер..преди 19 минути
Fakti.bg показва на посетителите си онлайн реклами, за да се финансира почтено.
Молим Ви най-учтиво да изключите блокирането на реклами.
Важно е за нас, за да продължим да Ви информираме безпристрастно.
Москвичът, който трябваше да стои над Лада
В началото на 70-те години на миналия век е взето решение активно да се работи за смяна на вече поостарелите Москвичи 408 и 412. В Московския автозавод планират създаването на съвсем друг тип автомобил, като идеята е той да бъде позициониран над Жигули и под Волга.
Москвич С-1, 1975 г.
Първите резултати от новата разработка се появяват на бял свят през 1975 година. Тогава става готов първия прототип С-1, който е боядисан в яркозелено и получава прозвището "Крокодила Гена". Колата е със задно предаване, а под капака все още стои двигателят от 412.
Москвич-С-2, 1976 г.
Заради високо разположеният карбуратор и масивният въздушен филтър се налага специфично несиметрично щамповане на капака. Вторият вариант, който е с по-спокоен дизайн, се появява като пълноразмерен прототип през 1976 година, а през есента на същата година на бял свят излиза и трети вариант.
Москвич-С-3, 1976 г.
Автомобилът с индекс С-3 впечатлява с различно външно оформление и с трети ред странични стъкла. Дизайнът на Москвич С-3 е определян и до днес, като самобитен и доста интересен, но партията решава да не му се даде шанс. Взето е решение проектът да бъде спрян и новият Москвич да бъде построен по подобие на някоя западна кола.
Москвич-С-3, 1976 г
- Последни
- Първи
- Най-харесвани
(гост)
Неутрално
1 10:30
-6 +29
(гост)
Неутрално
2 10:31
-26 +55
(гост)
Неутрално
3 10:31
-47 +24
(гост)
Неутрално
4 10:32
-27 +45
(гост)
Неутрално
5 10:33
-6 +27
(гост)
Неутрално
6 10:34
-8 +40
(гост)
Неутрално
7 10:35
-4 +23
(гост)
Неутрално
8 10:35
-8 +18
(гост)
Неутрално
9 10:38
-5 +28
(гост)
Неутрално
10 10:42
-3 +22
(гост)
Неутрално
11 10:43
-17 +25
(гост)
Неутрално
12 10:46
-7 +16
(гост)
Неутрално
13 10:56
-5 +9
(гост)
Неутрално
15 11:00
-6 +13
(гост)
Неутрално
16 11:01
-4 +5
(гост)
Неутрално
17 11:23
-2 +6
(гост)
Неутрално
18 11:26
-1 +5
(гост)
Неутрално
19 11:28
-2 +8
(гост)
Неутрално
20 11:41
-2 +6
(гост)
Неутрално
21 11:56
Коментиран от #36
-4 +0
(гост)
Неутрално
22 11:58
-1 +8
(гост)
Неутрално
23 12:10
-3 +6
(гост)
Неутрално
24 12:13
-1 +2
(гост)
Неутрално
25 12:19
-1 +3
(гост)
Неутрално
26 12:25
-1 +5
(гост)
Неутрално
27 12:25
Коментиран от #30
-1 +4
(гост)
Неутрално
28 12:30
-1 +5
(гост)
Неутрално
29 12:31
-1 +2
(гост)
Неутрално
30 12:33
До коментар #27 от "Лвке":
..именно бесепарите които плюят по руското, по онова време грухтяха пред съветското и плюеха гнилия запад, а сега се изметноха. Кому са нужни такива?!?!
-0 +4
(гост)
Неутрално
31 13:26
-1 +2
(гост)
Неутрално
32 13:28
Коментиран от #35
-6 +1
(гост)
Неутрално
33 13:30
-1 +0
(гост)
Неутрално
34 13:31
-1 +0
(гост)
Неутрално
35 13:48
До коментар #32 от "Отвратен":
Сега ако кажеш че Вартбуга е по-красив от Жигули и Лада 1500 примерно напрао си топ-дизайнер, Бертоне, Джуджиаро, Пининфарина пасти да ядат... Вярно че не са точно с руски дизайн колите но все пак се правеха там и бяха сравнително достъпни за българина.
-0 +1
(гост)
Неутрално
36 14:17
До коментар #21 от "За Русия съм..":
Абе мухъл, по големи подлеци, комплексари и лъжци от ушанките, виждал ли си?! Мангалите не го дигат пред ушанките!
-1 +1
(гост)
Неутрално
37 14:44
ГГГГГГГГГГГГГГГ
-0 +0
(гост)
Неутрално
38 14:47
-0 +0