Москвичът, който трябваше да стои над Лада

В началото на 70-те години на миналия век е взето решение активно да се работи за смяна на вече поостарелите Москвичи 408 и 412. В Московския автозавод планират създаването на съвсем друг тип автомобил, като идеята е той да бъде позициониран над Жигули и под Волга.

Москвич С-1, 1975 г.

Първите резултати от новата разработка се появяват на бял свят през 1975 година. Тогава става готов първия прототип С-1, който е боядисан в яркозелено и получава прозвището "Крокодила Гена". Колата е със задно предаване, а под капака все още стои двигателят от 412.

Москвич-С-2, 1976 г.

Заради високо разположеният карбуратор и масивният въздушен филтър се налага специфично несиметрично щамповане на капака. Вторият вариант, който е с по-спокоен дизайн, се появява като пълноразмерен прототип през 1976 година, а през есента на същата година на бял свят излиза и трети вариант.

Москвич-С-3, 1976 г.

Автомобилът с индекс С-3 впечатлява с различно външно оформление и с трети ред странични стъкла. Дизайнът на Москвич С-3 е определян и до днес, като самобитен и доста интересен, но партията решава да не му се даде шанс. Взето е решение проектът да бъде спрян и новият Москвич да бъде построен по подобие на някоя западна кола.