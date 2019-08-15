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Москвичът, който трябваше да стои над Лада

Москвичът, който трябваше да стои над Лада

Публикувана: 15 Август, 2019 10:24
38 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 9329
Москвичът, който трябваше да стои над Лада
Москвич С-1 1975 г.
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В началото на 70-те години на миналия век е взето решение активно да се работи за смяна на вече поостарелите Москвичи 408 и 412. В Московския автозавод планират създаването на съвсем друг тип автомобил, като идеята е той да бъде позициониран над Жигули и под Волга.

Москвич С-1, 1975 г.

Москвичът, който трябваше да стои над Лада

Първите резултати от новата разработка се появяват на бял свят през 1975 година. Тогава става готов първия прототип С-1, който е боядисан в яркозелено и получава прозвището "Крокодила Гена". Колата е със задно предаване, а под капака все още стои двигателят от 412.

Москвич-С-2, 1976 г.

Москвичът, който трябваше да стои над Лада

Заради високо разположеният карбуратор и масивният въздушен филтър се налага специфично несиметрично щамповане на капака. Вторият вариант, който е с по-спокоен дизайн, се появява като пълноразмерен прототип през 1976 година, а през есента на същата година на бял свят излиза и трети вариант.

Москвич-С-3, 1976 г.

Москвичът, който трябваше да стои над Лада

Автомобилът с индекс С-3 впечатлява с различно външно оформление и с трети ред странични стъкла. Дизайнът на Москвич С-3 е определян и до днес, като самобитен и доста интересен, но партията решава да не му се даде шанс. Взето е решение проектът да бъде спрян и новият Москвич да бъде построен по подобие на някоя западна кола.

Москвич-С-3, 1976 г

Москвичът, който трябваше да стои над Лада

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Коментари към статията
Анти милиционер
(гост)

Неутрално
1 10:30
 
15.08.19 Отговор
Ах милицианерьiй

Оценка:
-6 +29

Разбирач
(гост)

Неутрално
2 10:31
 
15.08.19 Отговор
Брутална руска бракма!

Оценка:
-26 +55

Русофил
(гост)

Неутрално
3 10:31
 
15.08.19 Отговор
Красив автомобил.

Оценка:
-47 +24

Кракра
(гост)

Неутрално
4 10:32
 
15.08.19 Отговор
Какво ни занимавате с разни руски боклуци отпреди 40 години, които даже не са стигнали до серийно производство?

Оценка:
-27 +45

Пенко
(гост)

Неутрално
5 10:33
 
15.08.19 Отговор
Кола на годината в СССР.

Оценка:
-6 +27

Милиционерщина
(гост)

Неутрално
6 10:34
 
15.08.19 Отговор
Кола създадена от милиционери.... за милиционери.

Оценка:
-8 +40

гост
(гост)

Неутрално
7 10:35
 
15.08.19 Отговор
А дванайсетака си бе ''яката работа''..що тухли, вар и цимент е пренесъл.Че и много събираше ....товарене докато опре на тампоните а после-колкото може да събере.

Оценка:
-4 +23

Анти милиционер
(гост)

Неутрално
8 10:35
 
15.08.19 Отговор
Хаха... има типична външност на АЗЛК. 100% разпознаваема.

Оценка:
-8 +18

инж Илич
(гост)

Неутрално
9 10:38
 
15.08.19 Отговор
Просто ми спря дъха Цял живот съм го чакал

Оценка:
-5 +28

хахо
(гост)

Неутрално
10 10:42
 
15.08.19 Отговор
Я С1,С2,С3,С4?Глей ти ситроено от кого е копирал,Аве тия няма ли да си потърсят правата?

Оценка:
-3 +22

Adam
(гост)

Неутрално
11 10:43
 
15.08.19 Отговор
за времето си е на ниво на запдните аналози:) селяните които една къщичка за птици не са построити през жалките си животи по панелките да не се обаждат:)

Оценка:
-17 +25

майкооо
(гост)

Неутрално
12 10:46
 
15.08.19 Отговор
По изтърбушен самоход не съм виждал Жесток е

Оценка:
-7 +16

Диамантената ръка
(гост)

Неутрално
13 10:56
 
15.08.19 Отговор
Самовар да е да си го купиш, ама то автомобил, уж...

Оценка:
-5 +9

14 10:57
 
15.08.19
Този коментар е премахнат от модератор
парцел 53, ред 21, гроб 1А
(гост)

Неутрално
15 11:00
 
15.08.19 Отговор
Да пази господ от руско съветска техника 😂😂😂😂

Оценка:
-6 +13

По грозно от китайското
(гост)

Неутрално
16 11:01
 
15.08.19 Отговор
Копиране е тва 😂😂😂

Оценка:
-4 +5

Бър бър
(гост)

Неутрално
17 11:23
 
15.08.19 Отговор
Прилича опел кадет капката дет му викаха

Оценка:
-2 +6

Нещо нормално
(гост)

Неутрално
18 11:26
 
15.08.19 Отговор
Аз виждам едно Рено , от 80-те години на миналият век.

Оценка:
-1 +5

др.Хърб Мелник
(гост)

Неутрално
19 11:28
 
15.08.19 Отговор
Поредния съветски апендикс

Оценка:
-2 +8

Партиен секретар
(гост)

Неутрално
20 11:41
 
15.08.19 Отговор
Мечтата на всеки Комсомолец

Оценка:
-2 +6

За Русия съм..
(гост)

Неутрално
21 11:56
 
15.08.19 Отговор
.., но крайно време е да помъдреят. Никога с подлия запад.

Коментиран от #36


Оценка:
-4 +0

Комсомолец
(гост)

Неутрално
22 11:58
 
15.08.19 Отговор
Прилича на крокодила Гена след алкохолна злоупотреба,демек махмурлия!! То грозно,грозно та чак симпатично,като корейски джип

Оценка:
-1 +8

Бай Цвятко
(гост)

Неутрално
23 12:10
 
15.08.19 Отговор
За времето си е ОК, малко френско/Рено,Талбот/, малко Сааб,малко Опел, ...решетка под челно стъкло??Жив да не бях! Чистачки на фаровете имаха и Лади, тва не е кой знае какво. Но като цяло, за годините си ,...интересен

Оценка:
-3 +6

В Русия съм
(гост)

Неутрално
24 12:13
 
15.08.19 Отговор
Като го гледам Плаши Тука има някаква секретна разработка

Оценка:
-1 +2

Фият
(гост)

Неутрално
25 12:19
 
15.08.19 Отговор
Грозен е .Полонеза беше по красив и функционален. Производство 1975г.

Оценка:
-1 +3

Лвке
(гост)

Неутрално
26 12:25
 
15.08.19 Отговор
Колко въздишаха по тях , а сега било бракма

Оценка:
-1 +5

Лвке
(гост)

Неутрално
27 12:25
 
15.08.19 Отговор
Колко въздишаха по тях , а сега било бракма

Коментиран от #30


Оценка:
-1 +4

Стига "друзя"
(гост)

Неутрално
28 12:30
 
15.08.19 Отговор
И да го откраднат, като хората не могат! То по - грозно от секция"Наслада", но като го чакаш 15 год и почва да ти харесва. Извратен!

Оценка:
-1 +5

Бесен Язовец
(гост)

Неутрално
29 12:31
 
15.08.19 Отговор
От москвич 408 по-убава кола нема!

Оценка:
-1 +2

Точно..
(гост)

Неутрално
30 12:33
 
15.08.19 Отговор

До коментар #27 от "Лвке":


..именно бесепарите които плюят по руското, по онова време грухтяха пред съветското и плюеха гнилия запад, а сега се изметноха. Кому са нужни такива?!?!

Оценка:
-0 +4

Алфа Ромео
(гост)

Неутрално
31 13:26
 
15.08.19 Отговор
На последната снимка не е лоша колата, ако бяха взели да я правят до 1980 г. щеше да е прилична за времето си.

Оценка:
-1 +2

Отвратен
(гост)

Неутрално
32 13:28
 
15.08.19 Отговор
Толкова грозни бяха руските коли,че от няма и какво си купих Вартбург комби!И никога не съм съжалявал!Ладата и Москвича бяха много отвратни (особено Масквича 12)...

Коментиран от #35


Оценка:
-6 +1

????
(гост)

Неутрално
33 13:30
 
15.08.19 Отговор
През 1986 ги пуснаха свободно, Москвич, в град Стара Загора за 6900 лева. Страхотни са, хелем по балкана и по непроходими пътища, а шкодата закъса хахаха. Продадоха я на 20 000 хиляди километри за 500 лева.. За съжаление, подарък от изкривени те ръце от тютюна, животните. Лека им пръст. Младите.. На прост човек не трябва да има пари, защото не знае, как да ги уползотвори. Москвич е подобие на джип 21 век хихихи.

Оценка:
-1 +0

Митко
(гост)

Неутрално
34 13:31
 
15.08.19 Отговор
Прилича ми на разработка от вартбург и SKODA 120l

Оценка:
-1 +0

Алфа Ромео
(гост)

Неутрално
35 13:48
 
15.08.19 Отговор

До коментар #32 от "Отвратен":


Сега ако кажеш че Вартбуга е по-красив от Жигули и Лада 1500 примерно напрао си топ-дизайнер, Бертоне, Джуджиаро, Пининфарина пасти да ядат... Вярно че не са точно с руски дизайн колите но все пак се правеха там и бяха сравнително достъпни за българина.

Оценка:
-0 +1

Педерусия
(гост)

Неутрално
36 14:17
 
15.08.19 Отговор

До коментар #21 от "За Русия съм..":


Абе мухъл, по големи подлеци, комплексари и лъжци от ушанките, виждал ли си?! Мангалите не го дигат пред ушанките!

Оценка:
-1 +1

ЧебуРАШКА
(гост)

Неутрално
37 14:44
 
15.08.19 Отговор
Афтазавот имени ленинскава камсамола
ГГГГГГГГГГГГГГГ

Оценка:
-0 +0

ссср
(гост)

Неутрално
38 14:47
 
15.08.19 Отговор
Коментари от горди български дебили който в живота си нищо не са произвели , освен лайната в тоалетната . Но винаги са готови да оплюят всичко и всички. На такива жалки същества можем само да съчувстваме .

Оценка:
-0 +0

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