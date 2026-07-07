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7 юли 2005 г. Атентати окървавиха Лондон

7 юли 2005 г. Атентати окървавиха Лондон

7 Юли, 2026 04:11 4 793 0

  • лондон-
  • метро-
  • атентат

Атентаторите успели да пренесат бомбите в раниците си

7 юли 2005 г. Атентати окървавиха Лондон - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 7 юли 2005 г. атентати окървавиха Лондон. Загинаха 52 души, както и четиримата атентатори. Ранени бяха над 700 души.

Самоубийствените атентати отпреди години, на 7 юли, дело на четирима млади британски ислямисти в лондонската транспортна система, съвпаднаха с началото на срещата на върха на Г-8 в Гленигълс, Шотландия. Те бяха извършени само ден, след като Лондон спечели домакинството на Летните олимпийски игри през 2012 г.

Три бомби избухнаха почти едновременно в три метрокомпозиции в 8,50 ч. местно време /7,50 ч. по Гринуич/. Час по-късно четвърта бомба избухна в двуетажен лондонски градски автобус.

Атентатите в лондонското метро бяха извършени на метростанциите "Алтгейт", в лондонското Сити," Еджуеър роуд", на запад от Ситито, и в тунел между станциите "Кингс крос" и "Ръсел скуеър", в центъра на столицата. Автобусът пък беше взривен на "Тависток скуеър", на стотина метра от "Кингс крос".

Атентаторите успели да пренесат бомбите в раниците си. Те бяха идентифицирани благодарение на техни документи, намерени на мястото на експлозиите, както и чрез записи от камери за наблюдение, заснели ги на гарата в Лутън, на 40 км северно от Лондон, където те се срещнали, преди да извършат нападенията.

Трима от атентаторите бяха британци от пакистански произход, живеещи в град Лийдс, Северна Англия, и в околностите му. Четвъртият беше приел исляма британец от ямайски произход.

Всяка от използваните четири бомби съдържаше около 4,5 кг мощен експлозив.

Въпреки че много скоро след извършването на атентатите Лондон ги свърза с Ал Кайда и до днес остава неясно до каква степен терористичната мрежа на Осама бин Ладен е замесена в това нападение. Доклад на британска парламентарна комисия от май 2006 г. посочва, че двама от камикадзетата са влезли най-вероятно в контакт с радикални ислямисти по време на престоите си в Пакистан през 2003 г., 2004 г. и 2005 г.


Великобритания
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