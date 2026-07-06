Как ще изглежда бруталният SUV на Mercedes-AMG с 1 153 коня

Германските инженери от Афалтербах подготвят истинска електрическа революция, която да разтърси пазара на бързите кросоувъри. Макар че първият самостоятелно разработен електрически SUV на Mercedes-AMG все още се крие под тежък камуфлаж, независими дизайнери побързаха да свалят маските. На базата на последните шпионски кадри от тестовете по пътищата, дизайнерът Джош Бърнс сътвори впечатляващ дигитален рендер, които ни дава ясна представа за бъдещия кошмар на Porsche Cayenne EV.

Визуализациите разкриват брутален силует, който залага на ниска, мускулеста предна част с доминираща LED лента, разпъната по цялата широчина, и огромни въздухозаборници за охлаждане на мощната техника. Профилът на колата залага на издължено междуосие, агресивно снижаваща се линия на покрива в стил купе и скрити дръжки на вратите за съвършена аеродинамика. Отзад визията се допълва от тънки, зловещи стопове и активни спойлери, които да притискат това чудовище към асфалта при висока скорост.

Под ламарините обаче става още по-страшно. Кросоувърът ще стъпи върху изцяло новата, високотехнологична архитектура AMG.EA, създадена с една-едничка цел – максимална динамика. Според първоначалните слухове, бруталната машина ще разполага с умопомрачителните 1153 конски сили. Електрическата система ще поддържа феноменално бързо зареждане с мощност до 600 kW, а батерията ще осигурява пробег от около 700 километра с едно пускане до зарядната станция.

Понеже в Mercedes-AMG знаят добре, че феновете на бензиновия звук трудно преглъщат тишината на батериите, брандът разработва специална софтуерна система. Тя ще симулира автентичния рев на култовия V8 агрегат и ще пресъздава виртуално сменяне на предавките, за да запази чистата шофьорска емоция. Вътре в купето ни очаква дигитален оазис с операционна система MB.OS, задвижвана от изкуствен интелект, огромен 14-инчов дисплей пред водача и 10,2-инчов централен екран. Серийният модел вероятно ще дебютира скоро, но отсега е ясно – Афалтербах влиза в битката на тока с тежката артилерия.