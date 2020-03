Skoda Octavia RS iV: Първи технически данни

Дебютът на електрифицираната версия на Octavia с индекс с RS бе насрочен за 3 март 2020 г. (като част от автомобилния салон в Женева). Заради коронавируса обаче, изложението в Швейцария беше отложена и сега очакваме чехите да представят продукта си онлайн. Междувременно ето и някои предпремиерни подробности за Octavia RS iV.

За да стимулира интереса към новия продукт, чехите представиха малък видеоклип, „подчертаващ“ някои елементи от модела. И така, ни бяха показани черна радиаторна решетка вместо хром на основната версия, изцяло LED основни светлини, по-агресивен стил с преработената предна броня, диодни светлини за мъгла под формата на четирисекционни хоризонтални ивици, със собствена RS-образна схема, изпускателни тръби от двете страни на бронята (не се знае реални ли са те), както и лентата с отражател по цялата дължина на „кърмата“.

Колата "знае как" да проектира светлинен знак на Skoda, когато вратите се отворят, а в кабината ни чака червена линия, изобилие от табели RS и метални педали. Освен това от видеото можем да заключим, че ще ни бъдат показани „наточени“ електрически версии в два варианта наведнъж: седан и комби. Хибридната версия ще бъде оборудвана с 1.4-литров TSI мотор с мощност 150 конски сили, сдвоен с шестстепенна роботизирана трансмисия с два съединителя и интегриран електродвигател, който е с мощ от още 116 сили.

Системната мощност на Octavia RS iV е 245 коня. а максималният въртящ момент.- 400 Нм. Но поради сравнително малката 13-киловатовата батерия, колата може да се движи на ток в продължение на само 55 км (според WLTP цикъла). Декларираните емисии на CO2 в комбиниран режим на шофиране са 30 g/km, което означава, че Skoda, използвайки своите хибридни версии, намалява общите емисии за моделната гама, за да отговори на по-строгите разпоредби, действащи от тази година в Европейския съюз.

