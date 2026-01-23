Новини
Кейт Мидълтън става модна дизайнерка (СНИМКИ)

23 Януари, 2026 14:58 544 3

  • кейт мидълтън-
  • принцеса-
  • дизайнер-
  • мода

Принцесата на Уелс показа първия си дизайн

Кейт Мидълтън става модна дизайнерка (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън навлезе в нова за нея сфера, като направи дискретен дебют като дизайнер на облекло по време на официално посещение в Шотландия.

По информация на The Telegraph, Мидълтън е участвала пряко в създаването на дълго, двуредно палто с тартан, представено публично във вторник. Проектът е реализиран в сътрудничество с шотландската текстилна компания Johnstons of Elgin и шивача Крис Кер, като принцесата е работила по избора и усъвършенстването на конкретния тартанен десен.

По време на посещението си в Националната академия по кърлинг, Кейт Мидълтън беше облечена с тъмносиньо поло от Zara, пола Johnstons of Elgin x Le Kilt, черни велурени ботуши на Gianvito Rossi и собственото си тартанено палто. След като свали връхната дреха, за да участва в демонстрация на кърлинг заедно със съпруга си принц Уилям, тя разкри и допълнителен слой – плетен елек в стил Fair Isle от Bamford.

Изборът на облекло е в синхрон с утвърдената практика на принцесата да използва модата като средство за подкрепа на местни традиции и индустрии. Носенето на палто, изработено по нейна идея, подчертава ангажираността ѝ към британските материали и занаятчийството, особено в контекста на визитата ѝ в студиото Radical Weavers в Стърлинг – организация, насърчаваща съхраняването на традиционното тъкане на тартан.

Интересът ѝ към текстила и дизайна идва близо година след появата на информация, че принцесата би предпочела общественият фокус да бъде насочен повече към нейната работа, отколкото към гардероба ѝ. По-късно Дворецът Кенсингтън уточни, че въпросното изказване не е нейно лично, а на представител на двореца.

Промените в модния ѝ подход са съпътствани и от кадрови размествания. Наскоро Кейт Мидълтън прекрати сътрудничеството си с дългогодишната си стилистка Наташа Арчър, като към момента не е обявен неин заместник. Според наблюдатели това подсилва впечатлението, че принцесата все по-често поема личен контрол върху публичния си облик.

Дворецът потвърди също, че именно Кейт е взела решението да носи Oriental Circlet Tiara на държавния банкет в Германия миналия месец – за първи път тиарата е носена от принцеса, а не от кралица или кралица-консорт.

По-късно тази година Кейт Мидълтън ще издаде и първите си кралски препоръки, като се очаква сред отличените да бъдат и представители на британската текстилна и занаятчийска индустрия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ма ДУРО

    2 1 Отговор
    Като е толкова работна, да му направи една перука на Плешо !

    15:02 23.01.2026

  • 2 Фют

    0 1 Отговор
    Ама съм добра! От принцеса по-ниско не падам,

    15:11 23.01.2026

  • 3 цербер

    1 0 Отговор
    дизайнерка на облекло

    15:27 23.01.2026