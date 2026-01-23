Новини
Ламанша под надзор: Кралският флот проследи руски кораби в опасна операция

23 Януари, 2026 14:54 846 23

Операцията включваше патрулни кораби и хеликоптер на Кралския флот в подкрепа на НАТО

Ламанша под надзор: Кралският флот проследи руски кораби в опасна операция - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Британското министерство на отбраната съобщи, че кораби на Кралския флот са били разположени за пррхващане и наблюдение на руски военни кораби в Ламанша тази седмица, предаде Sky News, цитирана от Фокус.

Двудневната операция включваше патрулните кораби HMS Mersey и HMS Severn, базирани в Портсмут, както и хеликоптер Wildcat. Те бяха изпратени да следят руска корвета „Бойкий“ и петролен танкер „MT Генерал Скобелев“, насочващи се към Северно море.

HMS Mersey пое първоначално наблюдението при влизането на руските кораби в Ламанша, като пое функциите за проследяване от съюзниците от НАТО, които ги следяха през Бискайския залив. Край остров Уайт Mersey и Severn работиха съвместно с хеликоптера на флота, проследявайки групата в тясна координация.

HMS Severn продължи да наблюдава руските кораби по време на отплаването им към Северно море, преди да предаде задачата на друг съюзнически флот.

Министърът на отбраната Джон Хийли потвърди, че Великобритания е предоставила разузнавателна подкрепа на Франция по време на задържането на руски танкер в Средиземно море на 22 януари. В операцията е участвал и корабът HMS Dagger.

„Заедно със съюзниците си засилваме мерките срещу съмнителни кораби, за да прекъснем финансирането, което подкрепя незаконното нахлуване на Путин в Украйна“, заяви Хийли.

Френският президент Еманюел Макрон обяви, че френският флот е прехванал руски танкер от „сенчестия флот“ на Русия в Средиземно море, като за кораба е започнало съдебно разследване.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 19 гласа.
  • 1 :))

    17 7 Отговор
    Само с наблюдение не става.

    Коментиран от #10, #17

    14:58 23.01.2026

  • 2 Българин

    10 28 Отговор
    Сенчестият флот на Путлер трябва да отиде на сянка.

    14:58 23.01.2026

  • 3 Атина Палада

    11 28 Отговор
    всички руско да се потапя

    Коментиран от #7, #13

    14:59 23.01.2026

  • 4 Хаха

    9 25 Отговор
    На тия коруби им трябва само по един изстрел и отиват при Масква.

    14:59 23.01.2026

  • 5 Атина Палада

    10 22 Отговор
    чакаме новите си кораби и тръгваме на лов за руски корита из Черно море

    15:00 23.01.2026

  • 6 Вашето мнение

    10 23 Отговор
    Всички кораби на Путлер трябва да се изкарат от употреба.

    15:00 23.01.2026

  • 7 Путин

    10 11 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Всичко руски повалям, барабар с електроцентралите, строени от руснаци.

    15:01 23.01.2026

  • 8 Архимандрисандрит Бибиян

    6 11 Отговор
    "Пундесмарине" требе да се души до ка се спрът тея пирати деа!

    15:01 23.01.2026

  • 9 Вашето мнение

    10 18 Отговор
    Русия вече е треторазрядна сила.

    15:02 23.01.2026

  • 10 Трол

    8 10 Отговор

    До коментар #1 от ":))":

    Спешно трябва да се вкарат във Великобритания йеменски хути.

    15:02 23.01.2026

  • 11 да питам

    9 17 Отговор
    верно ли че и Франция вчера конфискувала руско петролно танкерче ?

    15:02 23.01.2026

  • 12 Боруна Лом

    11 6 Отговор
    ДАНО ДА НЕ ГЪРМЯТ С РАКЕТИ,ЧЕ ЩЕ СЕ САМОИЗТРЕПЯТ И НИКАКВО КАЧВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА!

    15:06 23.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 И ко наблюдаваха

    15 6 Отговор
    Само глупости се драскат.

    15:08 23.01.2026

  • 15 татунчо 🍌

    13 9 Отговор
    Островът не е чак толкова далече - на един Орешник разстояние ....💥

    15:11 23.01.2026

  • 16 121212

    11 6 Отговор
    И кво наблюдението мина добре, руснаците безпрепядствено стигнаха до където трябва!

    Коментиран от #19

    15:12 23.01.2026

  • 17 Опорка

    11 6 Отговор

    До коментар #1 от ":))":

    Имено. Да пробват да изпиратстват истински руски танкер, не турски, китайски и т.н. с нарисувано руско знаме на него.

    Коментиран от #18

    15:14 23.01.2026

  • 18 Затова

    6 12 Отговор

    До коментар #17 от "Опорка":

    ли руснаците квичат като прасета по коледа когато вземат един от техните танкери под чужд флаг? Явно доста хи боли па не знам

    Коментиран от #20

    15:19 23.01.2026

  • 19 Слава

    6 7 Отговор

    До коментар #16 от "121212":

    богу не потънаха. Кралският флот е там да ги спасява

    15:21 23.01.2026

  • 20 Опорка

    8 4 Отговор

    До коментар #18 от "Затова":

    Жълтопаветнатa измeт бълнува някви неща както винаги.

    15:24 23.01.2026

  • 21 Бай ганяц

    7 3 Отговор
    Само че продължението е че англичаните са избягали като нас..рани ...руската фрегата е въоръжена до зъби...

    15:32 23.01.2026

  • 22 Тити на Кака

    5 3 Отговор
    Изключително опасна операция, наистина!
    Нямам представа как храбрите британци са оцелели в този яростен сблъсък...
    😂😂😂😂

    15:35 23.01.2026

  • 23 горски

    3 3 Отговор
    Имаше един действителен случай навремето в гранични войски.Един ефрейтор се облекчавал на клетката на граничните кучета......ами природата има защитен механизъм срещу разрастване на глупоста.Спира размножаването на подобни индивиди.Понякога рязко и безапелационно като в случая използвайки кучето,а понякога тихо и смешно превръщайки човека в дзен дзър...

    15:35 23.01.2026

