Ламанша под надзор: Кралският флот проследи руски кораби в опасна операция

Британското министерство на отбраната съобщи, че кораби на Кралския флот са били разположени за пррхващане и наблюдение на руски военни кораби в Ламанша тази седмица, предаде Sky News, цитирана от Фокус.

Двудневната операция включваше патрулните кораби HMS Mersey и HMS Severn, базирани в Портсмут, както и хеликоптер Wildcat. Те бяха изпратени да следят руска корвета „Бойкий“ и петролен танкер „MT Генерал Скобелев“, насочващи се към Северно море.

HMS Mersey пое първоначално наблюдението при влизането на руските кораби в Ламанша, като пое функциите за проследяване от съюзниците от НАТО, които ги следяха през Бискайския залив. Край остров Уайт Mersey и Severn работиха съвместно с хеликоптера на флота, проследявайки групата в тясна координация.

HMS Severn продължи да наблюдава руските кораби по време на отплаването им към Северно море, преди да предаде задачата на друг съюзнически флот.

Министърът на отбраната Джон Хийли потвърди, че Великобритания е предоставила разузнавателна подкрепа на Франция по време на задържането на руски танкер в Средиземно море на 22 януари. В операцията е участвал и корабът HMS Dagger.

„Заедно със съюзниците си засилваме мерките срещу съмнителни кораби, за да прекъснем финансирането, което подкрепя незаконното нахлуване на Путин в Украйна“, заяви Хийли.

Френският президент Еманюел Макрон обяви, че френският флот е прехванал руски танкер от „сенчестия флот“ на Русия в Средиземно море, като за кораба е започнало съдебно разследване.