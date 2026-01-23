Ламанша под надзор: Кралският флот проследи руски кораби в опасна операция

Британското министерство на отбраната съобщи, че кораби на Кралския флот са били разположени за пррхващане и наблюдение на руски военни кораби в Ламанша тази седмица, предаде Sky News, цитирана от Фокус.
Двудневната операция включваше патрулните кораби HMS Mersey и HMS Severn, базирани в Портсмут, както и хеликоптер Wildcat. Те бяха изпратени да следят руска корвета „Бойкий“ и петролен танкер „MT Генерал Скобелев“, насочващи се към Северно море.
HMS Mersey пое първоначално наблюдението при влизането на руските кораби в Ламанша, като пое функциите за проследяване от съюзниците от НАТО, които ги следяха през Бискайския залив. Край остров Уайт Mersey и Severn работиха съвместно с хеликоптера на флота, проследявайки групата в тясна координация.
HMS Severn продължи да наблюдава руските кораби по време на отплаването им към Северно море, преди да предаде задачата на друг съюзнически флот.
Министърът на отбраната Джон Хийли потвърди, че Великобритания е предоставила разузнавателна подкрепа на Франция по време на задържането на руски танкер в Средиземно море на 22 януари. В операцията е участвал и корабът HMS Dagger.
„Заедно със съюзниците си засилваме мерките срещу съмнителни кораби, за да прекъснем финансирането, което подкрепя незаконното нахлуване на Путин в Украйна“, заяви Хийли.
Френският президент Еманюел Макрон обяви, че френският флот е прехванал руски танкер от „сенчестия флот“ на Русия в Средиземно море, като за кораба е започнало съдебно разследване.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 :))
Коментиран от #10, #17
14:58 23.01.2026
2 Българин
14:58 23.01.2026
3 Атина Палада
Коментиран от #7, #13
14:59 23.01.2026
4 Хаха
14:59 23.01.2026
5 Атина Палада
15:00 23.01.2026
6 Вашето мнение
15:00 23.01.2026
7 Путин
До коментар #3 от "Атина Палада":Всичко руски повалям, барабар с електроцентралите, строени от руснаци.
15:01 23.01.2026
8 Архимандрисандрит Бибиян
15:01 23.01.2026
9 Вашето мнение
15:02 23.01.2026
10 Трол
До коментар #1 от ":))":Спешно трябва да се вкарат във Великобритания йеменски хути.
15:02 23.01.2026
11 да питам
15:02 23.01.2026
12 Боруна Лом
15:06 23.01.2026
14 И ко наблюдаваха
15:08 23.01.2026
15 татунчо 🍌
15:11 23.01.2026
16 121212
Коментиран от #19
15:12 23.01.2026
17 Опорка
До коментар #1 от ":))":Имено. Да пробват да изпиратстват истински руски танкер, не турски, китайски и т.н. с нарисувано руско знаме на него.
Коментиран от #18
15:14 23.01.2026
18 Затова
До коментар #17 от "Опорка":ли руснаците квичат като прасета по коледа когато вземат един от техните танкери под чужд флаг? Явно доста хи боли па не знам
Коментиран от #20
15:19 23.01.2026
19 Слава
До коментар #16 от "121212":богу не потънаха. Кралският флот е там да ги спасява
15:21 23.01.2026
20 Опорка
До коментар #18 от "Затова":Жълтопаветнатa измeт бълнува някви неща както винаги.
15:24 23.01.2026
21 Бай ганяц
15:32 23.01.2026
22 Тити на Кака
Нямам представа как храбрите британци са оцелели в този яростен сблъсък...
😂😂😂😂
15:35 23.01.2026
23 горски
15:35 23.01.2026