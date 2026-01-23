Новини
Мъж загина при тежка верижна катастрофа между тирове и коли във Врачанско

23 Януари, 2026 14:47 969 11

Мъж загина при тежка верижна катастрофа между тирове и коли във Врачанско - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Възрастен мъж на 81 години е починал при катастрофа, станал на разклона за врачанското село Косталево.

Това казаха от Областната дирекция на МВР във Враца. Инцидентът е станал около 12:30 часа, като са се ударили два тира и две леки коли.

Причините за инцидента тепърва ще се установяват.

Информация за временно ограничаване на движението по път I-1 в района на Враца, публикуваха на сайта си от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Посочен е обходен маршрут през Враца, заради което на светофарите по бул. „Васил Кънчов“ се образуват задръствания.


България
