Мъж загина при тежка верижна катастрофа между тирове и коли във Врачанско

Възрастен мъж на 81 години е починал при катастрофа, станал на разклона за врачанското село Косталево.
Това казаха от Областната дирекция на МВР във Враца. Инцидентът е станал около 12:30 часа, като са се ударили два тира и две леки коли.
Причините за инцидента тепърва ще се установяват.
Информация за временно ограничаване на движението по път I-1 в района на Враца, публикуваха на сайта си от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Посочен е обходен маршрут през Враца, заради което на светофарите по бул. „Васил Кънчов“ се образуват задръствания.
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АГАТ а Кристи
Коментиран от #7
14:53 23.01.2026
2 Факт
14:53 23.01.2026
3 Едно и също
Коментиран от #5
14:54 23.01.2026
4 Видими резултати
14:58 23.01.2026
5 Е да де,
До коментар #3 от "Едно и също":Ама Бойо изнесе човалите с парите.
15:10 23.01.2026
6 🎃🪓🐷🪓
15:19 23.01.2026
7 Възмутен
До коментар #1 от "АГАТ а Кристи":Късата памет на българина! Това е кървавият данък за откраднатият асфалт от Борисов и шайката му ГЕРБ!
15:26 23.01.2026
8 мъкаааа
Коментиран от #10
15:28 23.01.2026
9 Mими Кучева🐕🦺
15:36 23.01.2026
10 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #8 от "мъкаааа":Балалайкин,тека е по целия свят. 😎🥳🤣🖕
15:37 23.01.2026
11 Данко Харсъзина
15:40 23.01.2026