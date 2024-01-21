Новини
Авто »
Кристиано Роналдо и Златан Ибрахимович си купиха кросоувъри Ferrari (ВИДЕО)

21 Януари, 2024 10:30 1 722 4

Кристиано Роналдо и Златан Ибрахимович си купиха кросоувъри Ferrari (ВИДЕО)

  • ferrari-
  • purosangue-
  • златан ибрахимович-
  • кристиано роналдо

Моделът Purosangue вече е най.популярното мозило на иналианската марка

Кристиано Роналдо и Златан Ибрахимович си купиха кросоувъри Ferrari (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Новото Ferrari Purosangue вече се превърна в най-популярния модел на марката и е доста търсен от знаменитостите от различни сфери на шоу индустрията. Футболистите не правят изключение, което става ясно от факта, че наскоро първият кросоувър Ferrari беше закупен от двама звездни футболисти - Кристиано Роналдо и Златан Ибрахимович.

Кристиано Роналдо и Златан Ибрахимович си купиха кросоувъри Ferrari (ВИДЕО)

Златан Ибрахимович беше забелязан да шофира новото си Ferrari Purosangue в центъра на Милано - той отиде с него да пазарува с приятелката си. Футболистът си подари за рождения ден този кросоувър, който се отличава с интериор в бордо.

Златан Ибрахимович има традиция - всяка година се глези с чисто ново Ferrari на рождения си ден. Преди това спортистът си подари Ferrari Monza, Daytona, SF90 Stradale и 812 Competizione.

Кристиано Роналдо и Златан Ибрахимович си купиха кросоувъри Ferrari (ВИДЕО)

А Кристиано Роналдо наскоро показа новото си Ferrari Purosangue в своя Instagram профил. Кросоувърът е поредното бижу в огромната му колекция от автомобили, която включва Bugatti Centodieci, Veyron и Chiron , както и McLaren Senna и няколко лимузини Rolls-Royce.

Кристиано Роналдо и Златан Ибрахимович си купиха кросоувъри Ferrari (ВИДЕО)

Ще припомним, че кросоувърът Ferrari Purosangue струва 390 000 евро в базовата си конфигурация. Четириместният автомобил е оборудван с 6.3-литров V12 двигател с мощност 725 конски сили и е в състояние да ускори до 100 км/ч за 3.3 секунди и да достигне максимална скорост от 310 км/ч.

Кристиано Роналдо и Златан Ибрахимович си купиха кросоувъри Ferrari (ВИДЕО)


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тото

    2 0 Отговор
    Хубава кола. Обмислям да купя и аз

    10:37 21.01.2024

  • 3 Тото

    3 0 Отговор
    Едно такова Мозило да закупя

    10:38 21.01.2024

  • 4 Дейвъ

    1 0 Отговор
    Аз па вчера кво мазило си купих как ми отпусна колената

    10:42 21.01.2024