Кристиано Роналдо и Златан Ибрахимович си купиха кросоувъри Ferrari (ВИДЕО)

Новото Ferrari Purosangue вече се превърна в най-популярния модел на марката и е доста търсен от знаменитостите от различни сфери на шоу индустрията. Футболистите не правят изключение, което става ясно от факта, че наскоро първият кросоувър Ferrari беше закупен от двама звездни футболисти - Кристиано Роналдо и Златан Ибрахимович.

Златан Ибрахимович беше забелязан да шофира новото си Ferrari Purosangue в центъра на Милано - той отиде с него да пазарува с приятелката си. Футболистът си подари за рождения ден този кросоувър, който се отличава с интериор в бордо.

Златан Ибрахимович има традиция - всяка година се глези с чисто ново Ferrari на рождения си ден. Преди това спортистът си подари Ferrari Monza, Daytona, SF90 Stradale и 812 Competizione.

А Кристиано Роналдо наскоро показа новото си Ferrari Purosangue в своя Instagram профил. Кросоувърът е поредното бижу в огромната му колекция от автомобили, която включва Bugatti Centodieci, Veyron и Chiron , както и McLaren Senna и няколко лимузини Rolls-Royce.

Ще припомним, че кросоувърът Ferrari Purosangue струва 390 000 евро в базовата си конфигурация. Четириместният автомобил е оборудван с 6.3-литров V12 двигател с мощност 725 конски сили и е в състояние да ускори до 100 км/ч за 3.3 секунди и да достигне максимална скорост от 310 км/ч.