Новини
Авто »
Без книжка за 3 месеца и глоба от 900 евро за 200км/ч над ограничението в Германия

Без книжка за 3 месеца и глоба от 900 евро за 200км/ч над ограничението в Германия

7 Август, 2025 14:06 532 6

  • германия-
  • шофьор-
  • porsche-
  • глоба

Шофьор на Porsche отнесе солидна глоба

Без книжка за 3 месеца и глоба от 900 евро за 200км/ч над ограничението в Германия - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Шофьор в Германия получи наказание, след като беше заловен да кара с невероятната скорост от 321 км/ч в зона с ограничение на скоростта от 120 км/ч. Инцидентът, който беше записан от камера за контрол на магистрала А2 близо до Магдебург, беше оповестен от властите като предупреждение към другите шофьори.

Шофьорът, чиято самоличност не е разкрита, е бил зад волана на Porsche Panamera. Въпреки че конкретният модел на колата не е разкрит, вариант като Panamera Turbo S E-Hybrid има максимална скорост от 320 километра в час, което прави възможностите на колата вероятен фактор. За това крайно нарушение шофьорът ще бъде глобен с 900 евро, ще му бъде отнето правото да шофира за три месеца и ще бъде лишен от две точки в шофьорската си книжка.

Властите публикуваха изявление, в което подчертават, че ограниченията на скоростта „служат за защита на всички“ и призовават шофьорите да спазват правилата, за да избегнат „тежки глоби, точки в шофьорската книжка и отнемане на правото да шофират“.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе вие кво говорите?

    1 2 Отговор
    200км/ч над ограничението

    14:09 07.08.2025

  • 2 Значи наказанията

    10 1 Отговор
    В Германия са 10 пъти по ниски от България. Така се оказва

    Коментиран от #4, #6

    14:12 07.08.2025

  • 3 А в България

    2 0 Отговор
    Санкцията щеше да е 2100 лв. и 2 месеца без книжка.

    14:18 07.08.2025

  • 4 КАТ аванта

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Значи наказанията":

    Факт!
    Господарите от ГЕРБ наредиха да им берем пари!

    14:19 07.08.2025

  • 5 Глобо Глобев

    2 1 Отговор
    Такива глоби не са ли нещо обичайно? За всеки глобен новина ли ще пишете?

    14:22 07.08.2025

  • 6 Здрасти

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Значи наказанията":

    Ние гордите българи сме богати. Затова са ни по скъпи глобите. По скъпо е в магазините. По скъпо е, защото не сме бедняци. В богаташ кия квартал сме.

    14:28 07.08.2025