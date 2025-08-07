Без книжка за 3 месеца и глоба от 900 евро за 200км/ч над ограничението в Германия

Шофьор в Германия получи наказание, след като беше заловен да кара с невероятната скорост от 321 км/ч в зона с ограничение на скоростта от 120 км/ч. Инцидентът, който беше записан от камера за контрол на магистрала А2 близо до Магдебург, беше оповестен от властите като предупреждение към другите шофьори.

Шофьорът, чиято самоличност не е разкрита, е бил зад волана на Porsche Panamera. Въпреки че конкретният модел на колата не е разкрит, вариант като Panamera Turbo S E-Hybrid има максимална скорост от 320 километра в час, което прави възможностите на колата вероятен фактор. За това крайно нарушение шофьорът ще бъде глобен с 900 евро, ще му бъде отнето правото да шофира за три месеца и ще бъде лишен от две точки в шофьорската си книжка.

Властите публикуваха изявление, в което подчертават, че ограниченията на скоростта „служат за защита на всички“ и призовават шофьорите да спазват правилата, за да избегнат „тежки глоби, точки в шофьорската книжка и отнемане на правото да шофират“.