Tesla започна да паркира изостанали автомобили по улиците в Калифорния

Жителите на Сигнал Хил, Калифорния, са все по-раздразнени от това, което според тях е нова тактика за съхранение на автомобили: използването на обществени улици в жилищни райони. Голям брой автомобили Tesla, много от които с временни хартиени номера, са се появили в района, заемайки ценни паркоместа в и без това пренаселената част на окръг Лос Анджелис.

Според жители, които са разговаряли със SF Gate, автомобилите Tesla сякаш „са се появили за една нощ“, а един човек е преброил 24 от тях, разпръснати из квартала му в рамките на един ден. Внезапният приток на автомобили не е останал незабелязан от местните власти; служителите по контрол на паркирането са поставили предупредителни стикери на някои от превозните средства. Въпреки че автомобилите имат законно право да паркират на улицата, не им е позволено да остават на едно и също място повече от 72 часа подред. Жителите съобщават, че колите изглежда се преместват редовно, което е очевидна тактика за избягване на глоби или откарване.

Въпреки че не е потвърдено официално, наличието на дилър на Tesla само на 400 метра разстояние, в комбинация с еднаквият тип автомобили и хартиените табели, кара много хора да смятат, че колите са излишък от стари запаси. Това не е първият път, когато Tesla използва такава стратегия. Компанията има документирана история на използване на решения за препълнени паркинги, включително изоставен мол в Мисури и подобна тактика, която предизвика критики от страна на властите в Мичиган.

Многократните опити на SF Gate да получи коментар от полицейското управление в Сигнал Хил, местните компании за откарване на автомобили и дилърството на Tesla са били неуспешни. Самата Tesla, която е широко известна с това, че игнорира запитвания от пресата, също не отговори на исканията за информация, оставяйки жителите да се справят с мистерията и продължаващите трудности с паркирането по улиците им.