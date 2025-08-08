Американските военни се готвят да взривят два Cybertruck-a

Американските военновъздушни сили се готвят да тестват границите на Tesla Cybertruck, но не за бъдещ автопарк. Според документ, получен от The War Zone, Центърът за тестове на военновъздушните сили (AFTC) планира да придобие два от електрическите пикапа, които да използва като мишени за стрелба с ракети на полигона White Sands Missile Range в Ню Мексико. Причината за това неконвенционално тестване е проста: военните смятат, че уникалният дизайн на Cybertruck може да представлява предизвикателство, ако бъде използван от противници на бойното поле.

Документът подчертава отличителните характеристики на Cybertruck, включително неговия необработен екзоскелет от неръждаема стомана и 48-волтова електрическа система, като ключови фактори, които могат да повлияят на реакцията на превозното средство към боеприпасите. Военните са особено загрижени, че Tesla Cybertruck „ не получават нормалната степен на повреда, очаквана при силно въздействие“. Чрез тестване на оръжията си срещу Cybertruck, AFTC цели да гарантира, че обучението му отразява „реални ситуации“.

Въпреки че документът не посочва конкретен противник, идеята за милитаризиран Cybertruck не е нова. Миналата година чеченски военачалник беше забелязан с Cybertruck, модифициран с монтирано оръжие, и според информациите се обмисляше използването му в конфликта с Украйна. Освен това Cybertrucks вече се предлагат в няколко страни от Близкия изток, включително Катар и ОАЕ, където се продават от трети страни. Това нарастващо международно присъствие подчертава загрижеността на американското правителство и необходимостта да се подготви съответно за потенциален нов тип бойно превозно средство.