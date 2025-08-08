Продава се единственото бяло Ferrari 250 GTO – очаква се рекордно висока цена

Легендарното Ferrari 250 GTO, автомобил, считан за върха в колекционирането на класически автомобили, ще бъде пуснат на търг, и то в особено специален екземпляр. Mecum обяви, че шаси 3729GT, единствено по рода си GTO, ще бъде главното попълнение на събитието Kissimmee 2026. Този конкретен автомобил има уникална особеност: той е единственото 250 GTO, което някога е било произведено в бял цвят от фабриката.

250 GTO заслужено се радва на култов статут. Между 1962 и 1964 година са произведени само 36 бройки, а автомобилът има история на поставяне на рекорди на търг. Към днешна дата три GTO са продадени за над 35 милиона евро всяка и остават най-скъпите коли от марката, продавани някога на търг. Това шаси, което не е било публично продавано на търг от над две години, се очаква да привлече значително внимание.

Шаси 3729GT е завършено през юли 1962 година и веднага е изпратено в Обединеното кралство, където започва кратка, но успешна състезателна кариера. С Рой Салвадори и Греъм Хил зад волана, то печели две втори места в Peco Trophy и Tourist Trophy. По-късно колата е използвана за аеродинамични и производителни тестове от Jaguar, преди да бъде използвана интензивно в състезания през 1963 година. През 1968 година е пребоядисана в червено и преминавва през няколко собственици, включително британския състезателен пилот Джак Сиърс, който я притежава до 1999 година.

Настоящият вид на колата е резултат от щателно пребоядисване. След като е била в колекцията на колекционера Адриан Хамилтън в продължение на десетилетия, между 2012 и 2016 година тя е възстановена в оригиналния си бял цвят. Настоящата ѝ ливрея, номер 10, е почит към участието ѝ в Goodwood през 1962 година. Въпросът сега е дали уникалното бяло покритие на колата ще бъде привлекателно или отблъскващо за колекционерите, тъй като мнозина предпочитат емблематичното червено. Въпреки това, с произхода и рядкостта си, се очаква да достигне цена от осем цифри, макар и вероятно недостатъчна, за да се съревновава с рекорда, държан от Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe за 143 милиона долара.