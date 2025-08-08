Новини
Продава се единственото бяло Ferrari 250 GTO – очаква се рекордно висока цена

8 Август, 2025 16:03 535 2

Колата е произведена през 1962-ра

Продава се единственото бяло Ferrari 250 GTO – очаква се рекордно висока цена - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Легендарното Ferrari 250 GTO, автомобил, считан за върха в колекционирането на класически автомобили, ще бъде пуснат на търг, и то в особено специален екземпляр. Mecum обяви, че шаси 3729GT, единствено по рода си GTO, ще бъде главното попълнение на събитието Kissimmee 2026. Този конкретен автомобил има уникална особеност: той е единственото 250 GTO, което някога е било произведено в бял цвят от фабриката.

250 GTO заслужено се радва на култов статут. Между 1962 и 1964 година са произведени само 36 бройки, а автомобилът има история на поставяне на рекорди на търг. Към днешна дата три GTO са продадени за над 35 милиона евро всяка и остават най-скъпите коли от марката, продавани някога на търг. Това шаси, което не е било публично продавано на търг от над две години, се очаква да привлече значително внимание.

Шаси 3729GT е завършено през юли 1962 година и веднага е изпратено в Обединеното кралство, където започва кратка, но успешна състезателна кариера. С Рой Салвадори и Греъм Хил зад волана, то печели две втори места в Peco Trophy и Tourist Trophy. По-късно колата е използвана за аеродинамични и производителни тестове от Jaguar, преди да бъде използвана интензивно в състезания през 1963 година. През 1968 година е пребоядисана в червено и преминавва през няколко собственици, включително британския състезателен пилот Джак Сиърс, който я притежава до 1999 година.

Настоящият вид на колата е резултат от щателно пребоядисване. След като е била в колекцията на колекционера Адриан Хамилтън в продължение на десетилетия, между 2012 и 2016 година тя е възстановена в оригиналния си бял цвят. Настоящата ѝ ливрея, номер 10, е почит към участието ѝ в Goodwood през 1962 година. Въпросът сега е дали уникалното бяло покритие на колата ще бъде привлекателно или отблъскващо за колекционерите, тъй като мнозина предпочитат емблематичното червено. Въпреки това, с произхода и рядкостта си, се очаква да достигне цена от осем цифри, макар и вероятно недостатъчна, за да се съревновава с рекорда, държан от Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe за 143 милиона долара.


Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Язък

    0 0 Отговор
    Десен волан.

    16:07 08.08.2025

  • 2 Знайко

    1 0 Отговор
    Уленхалта са само три бройки все пак.И цената към момента е 150 милиона евро.Но не се продава.Според мен и репатрака за SLR-a е уникален.Имало е три броки.И след дълго висяне по дворове и бараки из завода в Зингенфилген са ги нарязали за скрап.Уникална тъпота от ръководството на трите лъча.Добре,че са се запазили чертежите случайно.По които ентусиасти от завода възстановяват една бройка.Уникален репатрак.Натоварен с SLR развива над 200 км.И това 60-те години.

    16:40 08.08.2025