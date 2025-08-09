Tesla представя Model 3 с рекорден пробег

В ход, който може значително да разшири преднината в областта на електромобилите, Tesla разкри нов вариант на Model 3 в официални документи, подадени до китайското Министерство на промишлеността и информационните технологии (MIIT). Документите описват подробно седан с един мотор и задно задвижване, който се очаква да бъде обозначен като „Model 3+“ и поставя нов рекорд на компанията за електрически пробег.

Според документите, този нов вариант може да се похвали с впечатляващ пробег до 830 км с едно зареждане. Макар тази цифра да се базира на Китайския тестов цикъл за лекотоварни превозни средства (CLTC), който е известен с оптимистичните си оценки, тя все пак представлява значителен скок в ефективността. За сравнение, настоящият лидер на Tesla в Китай по пробег, Model 3 Long Range All-Wheel Drive, е с пробег от 753 км.

Впечатляващата производителност е възможна благодарение на по-голям трикомпонентен литиево-йонен акумулатор с капацитет 78,4 kWh, доставен от LG Energy Solution. В документацията се посочва също, че новият Model 3+ ще се задвижва от по-мощен единичен мотор с максимална мощност 225 kW – значително увеличение спрямо 194 kW мотора в настоящия базов модел. С обявено тегло от 1760 кг, този нов вариант съчетава по-голяма батерия и по-мощен мотор с присъщата ефективност на задвижването на задните колела, което го прави Tesla с най-голям пробег до момента.