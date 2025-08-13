Продава се колата на Iron Man

Единствена по рода си Acura NSX Roadster, известна с това, че е карана от Тони Старк в края на филма „Отмъстителите“, ще бъде пусната на търг. Acura обяви, че този уникален автомобил от филма ще бъде продаден през 2026 година, а всички приходи от продажбата ще бъдат дарени за благотворителна кауза, която все още не е обявена.

Този забележителен автомобил започва живота си като NSX от 1991 година с голям пробег, преди да бъде напълно преобразуван за ролята си в киното. Специалната конструкция, вдъхновена от концепцията за NSX от второ поколение, е създадена от Acura Design Studio в Лос Анджелис и реализирана от специализирания производител Trans FX. Екипът оборудва оригиналното шаси с ръчно изработена каросерия от смола и фибростъкло, понижено окачване, специално изработени седалки и стилни 18-цолови джанти, за да създаде емблематичния суперкар с отворен покрив, който се вижда на екрана.

Преди бъдещата продажба, известният роудстър ще бъде звездата на Monterey Car Week тази седмица. Acura потвърди, че автомобилът ще бъде изложен на „The Quail, A Motorsports Gathering” този петък, 15 август. На престижното събитие компанията ще започне официално да регистрира интереса на потенциалните участници в търга, като кани „вдигащите ръка”, които искат да имат шанс да притежават тази част от автомобилната и кинематографичната история.

Появата на автомобила е част от празненствата на Acura по повод 35-годишнината на легендарния NSX. В чест на този важен момент, автомобилът от филма „Отмъстителите“ ще бъде придружен от други исторически модели от колекцията на марката, включително непокътнат NSX-R от 1995 година и рядък Zanardi Edition от 1999 година. С поглед към бъдещето, Acura ще представи и своя RSX Prototype, който предлага предварителен поглед към предстоящия изцяло електрически кросоувър на марката.