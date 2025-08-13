Клиентите на Rolls-Royce са по-млади от тези на BMW и Mini

Оспорвайки дългогодишните стереотипи за собствениците на ултралуксозни автомобили, Rolls-Royce разкри драстична демографска промяна в своята клиентела. Средната възраст на новите купувачи на Rolls-Royce е спаднала до едва 43 години, което ги прави изненадващо по-млади от средния клиент на другите марки под шапката на BMW Group - BMW и Mini.

Тази промяна във възприемането на марката и профила на купувачите беше подчертана от Джери Спан, директор по комуникациите на Rolls-Royce Motor Cars America. Той потвърди значителна еволюция през последните 15 години, период, в който типичният клиент е бил на възраст около 60 години. „Rolls-Royce е най-младата марка в BMW Group, със средна възраст на клиентите от 43 години“, заяви Спан, подчертавайки успешното движение на марката към ново поколение заможни потребители.

Наред с това младежко движение, марката претърпя и географска промяна в центъра на тежестта си. Северна Америка се превърна в доминиращ пазар, като през миналата година отчете приблизително половината от всички глобални продажби на Rolls-Royce.

Тази нова клиентела също така стимулира търсенето на безпрецедентни нива на персонализация. Спахн подчерта, че новите модели са „по-персонализирани от всякога“, като много от автомобилите предлагат широка гама от опции по поръчка, а някои са изцяло „coachbuilt“. Този силен фокус върху персонализацията е оказал значително влияние върху цената на автомобилите, като през последното десетилетие средната цена на сделка се е повишила от под 300 000 долара до над 500 000 долара.