Най-малкият "джип" на Mercedes се готви за дългоочаквана промяна

Mercedes-Benz се готви да пусне на пазара ново поколение на своя популярен компактен SUV, GLA, а шпионски снимки разкриват значителна еволюция в дизайна. Новият модел, който ще споделя своята авангардна MMA платформа с CLA, ще получи нов облик, вдъхновен от новото GLC, чиято премиера е насрочена за автомобилното изложение в Мюнхен през септември. Основните визуални промени включват осветена решетка, елегантни фарове, които се сливат с нея, и нови заднисветлини, които вероятно ще включват тънка светлинна лента.

Най-значителните промени в новия GLA се крият под обвивката. Той ще бъде изграден върху иновативната архитектура MMA на Mercedes, което го поставя в челните редици на автомобилната технология. Тази платформа е проектирана да поддържа както електрически, така и хибридни задвижващи системи. Електрическата версия на GLA ще използва 800V архитектура и голяма 85kWh батерия, която в седана CLA250+ е с впечатляващ пробег от близо 800. Въпреки че по-високият профил и увеличеното съпротивление на GLA вероятно ще доведат до малко по-нисък пробег, все пак се очаква той да бъде силно конкурентен. Очакват се и по-малък 58,5kWh акумулатор и варианти с два мотора.

За тези, които не са готови да преминат изцяло към електромобили, Mercedes ще предложи и хибридна версия на GLA, задвижвана от 1,5-литров четирицилиндров двигател, съчетан с осемстепенна трансмисия с двойно съединител. По-късно към гамата ще бъде добавена и опция за plug-in хибрид, което ще предостави разнообразен избор на потребителите. Очаква се към гамата да се присъедини и наточена версия AMG.

В рамките на значителна стратегическа промяна, новият GLA ефективно ще замести хечбека A-Class, който Mercedes не планира да обновява. В резултат на това размерът на GLA няма да се увеличи значително, но интериорът му ще бъде обновен с 14-инчов сензорен екран и опционален дисплей за пътника, което отразява високотехнологичния интериор на CLA.