Ехо скандал: Шофьори съдят Toyota

Шофьори на Toyota заведоха колективен иск срещу японския производител заради досаден проблем, свързан с Bluetooth системата на автомобилите. Ищците твърдят, че по време на разговори със свободни ръце, човекът от другата страна на линията често чува собствения си глас като ехо.

Съдебен спор и компенсации

След продължителна шестгодишна съдебна битка, Toyota не призна официално наличието на дефект, но все пак плати 7000 долара обезщетение на част от ищците. За съжаление, според CarScoops, повечето собственици, които са се присъединили към делото, не са получили финансово обезщетение. Вместо това, те са били насочени към видео урок с инструкции как да регулират системата.

"Неправилна употреба" и препоръки

Toyota твърди, че проблемът с ехото се дължи на неправилна употреба на системата. За да го решат, от компанията препоръчват шофьорите да увеличат силата на звука на телефона си до максимум, след което да намалят силата на звука на мултимедийната система в автомобила до 45 или по-ниско.

Този проблем засяга почти всички модели на Toyota, произведени между 2014 и 2019 г.. Последното дело по този казус е насрочено за 2 март 2026 г. в Окръжния съд на Съединените щати за Централния окръг на Калифорния.

Случаят с Toyota напомня за друг колективен иск, заведен от собственици на Volkswagen заради прекалено чувствителните бутони на волана, които според тях представляват риск за безопасността.