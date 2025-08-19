Lamborghini зарадва феновете си: V12 ще продължи да се използва

Lamborghini опровергава твърдението, че легендарният V12 двигател е ограничен от екологичните норми. Компанията твърди, че 12-цилиндровият двигател ще продължи да се използва в нейните флагмански модели и след предварително обявения краен срок 2030 година. Тази промяна в перспективите е пряк резултат от успешната интеграция на хибридна технология в най-новия хиперкар на марката, Revuelto.

Според директора на продуктовата линия Матео Ортенци, хибридната система предоставя необходимото решение за Lamborghini, за да се съобрази с все по-строгите изисквания за емисии и CO2. Чрез комбинирането на двигателя с вътрешно горене с електрическа енергия, компанията може да запази висцералното усещане и уникалния звук на V12 – основна част от идентичността на марката – като в същото време отговаря на глобалните регулаторни изисквания.

Стратегическото решение да се възприеме хибридната технология, вместо да се премине изцяло към изцяло електрически задвижващи системи, е било в отговор на обратната връзка от клиентите. Проучването на Lamborghini сред клиентите показа, че те не искат да жертват суровите емоции на двигателя с вътрешно горене в името на електрификацията. Този подход позволи на Lamborghini да подобри производителността с по-голям въртящ момент и отзивчивост, като същевременно гарантира, че емоционалната връзка с шофьорското преживяване остава непокътната.

Този ангажимент към V12 е доказателство за уникалната позиция на Lamborghini в автомобилния свят. Докато много други производители напълно се отказват от двигателите с вътрешно горене, италианската марка намира начин да балансира своето наследство с решение, подготвено за бъдещето, като гарантира, че мощният и емблематичен двигател ще продължи да определя суперколите ѝ в обозримо бъдеще.