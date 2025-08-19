Новини
Lamborghini зарадва феновете си: V12 ще продължи да се използва

19 Август, 2025

Двигателят е специален за марката

Lamborghini зарадва феновете си: V12 ще продължи да се използва - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Lamborghini опровергава твърдението, че легендарният V12 двигател е ограничен от екологичните норми. Компанията твърди, че 12-цилиндровият двигател ще продължи да се използва в нейните флагмански модели и след предварително обявения краен срок 2030 година. Тази промяна в перспективите е пряк резултат от успешната интеграция на хибридна технология в най-новия хиперкар на марката, Revuelto.

Според директора на продуктовата линия Матео Ортенци, хибридната система предоставя необходимото решение за Lamborghini, за да се съобрази с все по-строгите изисквания за емисии и CO2. Чрез комбинирането на двигателя с вътрешно горене с електрическа енергия, компанията може да запази висцералното усещане и уникалния звук на V12 – основна част от идентичността на марката – като в същото време отговаря на глобалните регулаторни изисквания.

Стратегическото решение да се възприеме хибридната технология, вместо да се премине изцяло към изцяло електрически задвижващи системи, е било в отговор на обратната връзка от клиентите. Проучването на Lamborghini сред клиентите показа, че те не искат да жертват суровите емоции на двигателя с вътрешно горене в името на електрификацията. Този подход позволи на Lamborghini да подобри производителността с по-голям въртящ момент и отзивчивост, като същевременно гарантира, че емоционалната връзка с шофьорското преживяване остава непокътната.

Този ангажимент към V12 е доказателство за уникалната позиция на Lamborghini в автомобилния свят. Докато много други производители напълно се отказват от двигателите с вътрешно горене, италианската марка намира начин да балансира своето наследство с решение, подготвено за бъдещето, като гарантира, че мощният и емблематичен двигател ще продължи да определя суперколите ѝ в обозримо бъдеще.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    2 0 Отговор
    Един ютубър Тоги си купи Ламборгини не можа да се намести вътре и същия ден се скапа не може да запали та с репатрак си го прибраха.

    10:54 19.08.2025

  • 2 Фен на Масквич

    1 1 Отговор
    Нъми пука

    10:57 19.08.2025

  • 3 Моят

    0 0 Отговор
    Авентадор е по красив.

    11:05 19.08.2025