Крачка назад: Tesla върна традиционния лост за мигачи в колите си

В отговор на широко разпространените отзиви на клиентите, Tesla връща традиционния лост за мигачите в Model 3 Highland, като започва с китайския пазар. Премахването на лоста в полза на бутоните на волана беше една от най-обсъжданите промени в актуализирания модел и след почти две години Tesla реши да отмени това решение.

Официалният китайски конфигуратор за Model 3 вече показва лоста за мигачите като стандартна функция на всички нови автомобили. За съществуващите собственици, които не са били доволни от бутоните, Tesla предлага фабрично поддържано решение за модернизация. От средата на септември аксесоарът „Модификация на лоста за мигачите на волана на Model 3“ ще бъде достъпен за покупка чрез онлайн магазина и приложението на Tesla в Китай за 2499 йени (около 349 долара). Инсталирането трябва да бъде извършено от техник в сервизен център на Tesla.

Новият лост е проектиран да бъде по-тънък и по-аеродинамичен, подобен на този в новия Model Y Juniper. Актуализацията включва и ново кормило без бутони за мигачите. Компанията ще компенсира разходите чрез рециклиране на старите компоненти, които клиентите връщат.

Първоначално този аксесоар ще бъде съвместим само с автомобили Model 3 Highland, произведени след 7 февруари 2025 година, но Tesla потвърди, че в крайна сметка ще разшири съвместимостта до всички модели Highland. Предвид статута на Model 3 като световен бестселър, е много вероятно тази нова фабрична модернизация да стане достъпна и на други големи пазари, включително Европа и Северна Америка, в близко бъдеще.