Opel представи Corsa с 800 к.с.

Opel представи Corsa GSE Vision Gran Turismo, концептуален автомобил, който съчетава реалния и дигиталния свят и дава представа за бъдещето на наточените моделите на марката. Автомобилът ще направи своя физически дебют на IAA Mobility 2025 в Мюнхен от 8 до 14 септември, а през есента ще бъде достъпен и за виртуално шофиране във видеоиграта Gran Turismo 7 за PlayStation 4 и 5.

Този електрически концептуален автомобил може да се похвали с впечатляващи характеристики: батерия с капацитет 82 kWh захранва два 350 kW електромотора, по един на всяка ос, със системна мощност 588 kW (800 к.с.) и 800 Nm въртящ момент. Колата, която тежи само 1170 кг благодарение на широкото използване на леки материали, може да ускори от 0 до 100 км/ч за само 2,0 секунди и да достигне максимална скорост от 320 км/ч. Тя включва и функция „Boost“, която осигурява допълнителни 59 kW за до четири секунди, за да подпомогне изпреварването.

Дизайнът е базиран на платформата STLA Small, нова платформа, която е в основата на редица предстоящи компактни и малки автомобили на Stellantis. Тя се отличава с широка стойка, намалена височина и преосмислена предна част Opel Vizor с осветено лого с мълния, което формира дизайна „Opel Compass“. Аеродинамичните елементи като активни дифузьори и спойлери, заедно със специални аерооптимизирани джанти, са проектирани да подобряват въздушния поток и притискащата сила.

Вътрешността е фокусирана върху минималистично преживяване, ориентирано към водача. Интериора разполага с тънък волан, хед-ъп дисплей и няма допълнителни екрани. Леките спортни седалки с шестточкови колани са интегрирани в структурата на автомобила за по-голяма безопасност, а осветените материи на таблото и вратите имат предупредителна функция за автомобили в мъртвата зона.