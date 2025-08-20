Новини
Opel представи Corsa с 800 к.с.

Opel представи Corsa с 800 к.с.

20 Август, 2025 18:06 482 3

Концептът ще бъде показан на изложението в Мюнхен

Opel представи Corsa с 800 к.с. - 1
Галин Ганев

Opel представи Corsa GSE Vision Gran Turismo, концептуален автомобил, който съчетава реалния и дигиталния свят и дава представа за бъдещето на наточените моделите на марката. Автомобилът ще направи своя физически дебют на IAA Mobility 2025 в Мюнхен от 8 до 14 септември, а през есента ще бъде достъпен и за виртуално шофиране във видеоиграта Gran Turismo 7 за PlayStation 4 и 5.

Opel представи Corsa с 800 к.с.

Този електрически концептуален автомобил може да се похвали с впечатляващи характеристики: батерия с капацитет 82 kWh захранва два 350 kW електромотора, по един на всяка ос, със системна мощност 588 kW (800 к.с.) и 800 Nm въртящ момент. Колата, която тежи само 1170 кг благодарение на широкото използване на леки материали, може да ускори от 0 до 100 км/ч за само 2,0 секунди и да достигне максимална скорост от 320 км/ч. Тя включва и функция „Boost“, която осигурява допълнителни 59 kW за до четири секунди, за да подпомогне изпреварването.

Opel представи Corsa с 800 к.с.

Дизайнът е базиран на платформата STLA Small, нова платформа, която е в основата на редица предстоящи компактни и малки автомобили на Stellantis. Тя се отличава с широка стойка, намалена височина и преосмислена предна част Opel Vizor с осветено лого с мълния, което формира дизайна „Opel Compass“. Аеродинамичните елементи като активни дифузьори и спойлери, заедно със специални аерооптимизирани джанти, са проектирани да подобряват въздушния поток и притискащата сила.

Opel представи Corsa с 800 к.с.

Вътрешността е фокусирана върху минималистично преживяване, ориентирано към водача. Интериора разполага с тънък волан, хед-ъп дисплей и няма допълнителни екрани. Леките спортни седалки с шестточкови колани са интегрирани в структурата на автомобила за по-голяма безопасност, а осветените материи на таблото и вратите имат предупредителна функция за автомобили в мъртвата зона.


  • 1 Ник

    1 0 Отговор
    Концептуално ми прилича на ръбатата Корса с раздутите калници от 80те. Или както казват, всичко ново е добре забравено старо.

    18:26 20.08.2025

  • 2 вероятно е вторият орел

    0 0 Отговор
    с ракетни двигатели и задължително без спирачна система

    18:31 20.08.2025

  • 3 Пич

    0 0 Отговор
    Тези в Германия напълно се смахнаха !!! Да не повярва човек как с наслаждение си правят харакири !!!

    18:48 20.08.2025