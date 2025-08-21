Nissan загатна за наточен X-Trail с емблемата Nismo

Nissan загатна за представянето на X-Trail Nismo, нова версия на своя седемместен SUV, фокусирана върху високите постижения, чиято продажба в Япония ще започне на 24 септември. Въпреки че автомобилът запазва същата хибридна задвижваща система като стандартния модел, Nismo се е фокусирал върху значителни подобрения на шасито и управляемостта.

X-Trail Nismo разполага с пренастроено окачване с амортисьори Kayaba Swing Valve, което е новост за Nissan, проектирано да осигурява подобрено управление на каросерията, без да се компрометира комфортът при шофиране. Кормилното управление също е оптимизирано за по-спортно усещане, а системата за задвижване на четирите колела e-4ORCE е прекалибрирана за по-голямо разпределение на мощността към задните колела и подобрено поведение в завои.

Визуално X-Trail Nismo се отличава с по-агресивен дизайн, включващ уникални предни и задни брони, тъмни хромирани акценти и изпъкващи червени акценти – характерни за марката Nismo. Моделът се предлага и с ексклузивни 20-цолови алуминиеви джанти Enkei, обвити с гуми Michelin Pilot Sport. Интериорът е с по-спортен вид, с черни материали, контрастни червени шевове и опционални спортни седалки Recaro, настроени от Nismo, за по-добра опора.

Въпреки че не е обявено значително увеличение на мощността, подобренията на X-Trail Nismo са насочени към създаването на „Grand Touring SUV“, който предлага по-интересно преживяване при шофиране. Моделът понастоящем е ексклузивен за японския пазар.