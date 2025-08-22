Новини
Авто »
ЕС и Тръмп постигнаха договорка за митата в автомобилния сектор

ЕС и Тръмп постигнаха договорка за митата в автомобилния сектор

22 Август, 2025 11:16 735 3

  • ес-
  • европейски съюз-
  • мито-
  • мита-
  • тръмп

Споразумението включва няколко клаузи

ЕС и Тръмп постигнаха договорка за митата в автомобилния сектор - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Европейските производители на автомобили ще получат значително намаление на митата от страна на Съединените щати, което е ключов елемент от новото търговско споразумение с Европейския съюз. Митата върху европейските автомобили, които достигаха 27,5%, ще бъдат намалени до 15%, като тази по-ниска ставка ще се прилага със задна дата от 1 август. Това се случва, след като автомобилната индустрия беше изключена от новата 15-процентна базова такса в първоначалното споразумение, постигнато в края на юли.

В замяна на тази отстъпка ЕС пое значителни ангажименти. Блокът ще премахне митата върху всички промишлени стоки от САЩ и ще предостави преференциален достъп до пазара за широка гама от американски селскостопански продукти, включително различни морски дарове, плодове, зеленчуци и меса. Освен това ЕС се съгласи да закупи от САЩ втечнен природен газ, петрол и ядрена енергия на стойност 750 милиарда долара до 2028 година и да закупи AI чипове, произведени в САЩ, на стойност най-малко 40 милиарда долара. ЕС се ангажира също така да „увеличи значително“ закупуването на американско военно и отбранително оборудване.

Според еврокомисаря по търговията Марос Сефкович, по-ниските тарифи за европейските автомобили ще влязат в сила, след като ЕС започне законодателния процес за изпълнение на своята част от споразумението. Сефкович заяви, че блокът „работи много усилено“, за да завърши този процес.

Макар споразумението да предлага дългоочаквано облекчение за автомобилния сектор, то не е пълна победа за всички европейски индустрии.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Васил

    7 0 Отговор
    Тръмп просто изнасили Европа. Голямо постижение на Урсуза и нейните нещастници няма що!!! Освободиха всички Американски стоки от мита и се задължиха да купуват 3 пъти по скъп газ и оръжия за $1.3 трилиона. Абсолютни нещастници.

    Коментиран от #3

    11:27 22.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Васил":

    Точно така! Проклинам Тръмпоча и Републиканците!

    Докато се смени администрацията с Демократи, ЕС ще загуби индустрията си и се превръщаме единствено в място за туризъм и секс туризъм.

    11:53 22.08.2025