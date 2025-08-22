ЕС и Тръмп постигнаха договорка за митата в автомобилния сектор

Европейските производители на автомобили ще получат значително намаление на митата от страна на Съединените щати, което е ключов елемент от новото търговско споразумение с Европейския съюз. Митата върху европейските автомобили, които достигаха 27,5%, ще бъдат намалени до 15%, като тази по-ниска ставка ще се прилага със задна дата от 1 август. Това се случва, след като автомобилната индустрия беше изключена от новата 15-процентна базова такса в първоначалното споразумение, постигнато в края на юли.

В замяна на тази отстъпка ЕС пое значителни ангажименти. Блокът ще премахне митата върху всички промишлени стоки от САЩ и ще предостави преференциален достъп до пазара за широка гама от американски селскостопански продукти, включително различни морски дарове, плодове, зеленчуци и меса. Освен това ЕС се съгласи да закупи от САЩ втечнен природен газ, петрол и ядрена енергия на стойност 750 милиарда долара до 2028 година и да закупи AI чипове, произведени в САЩ, на стойност най-малко 40 милиарда долара. ЕС се ангажира също така да „увеличи значително“ закупуването на американско военно и отбранително оборудване.

Според еврокомисаря по търговията Марос Сефкович, по-ниските тарифи за европейските автомобили ще влязат в сила, след като ЕС започне законодателния процес за изпълнение на своята част от споразумението. Сефкович заяви, че блокът „работи много усилено“, за да завърши този процес.

Макар споразумението да предлага дългоочаквано облекчение за автомобилния сектор, то не е пълна победа за всички европейски индустрии.