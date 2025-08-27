Новини
Писта „Лара“ край Самоков вече е с положен асфалт (ВИДЕО)

27 Август, 2025 11:15 1 549 4

Ето докъде стигна проекта

Писта „Лара“ край Самоков вече е с положен асфалт (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Както вече ви споделихме по-рано тази година, България съвсем скоро ще има мултифункционална писта, която в момента се строи край Самоков. След като през март месец тази година стартираха изкопните дейности, ново видео в канала на Abdok в YouTube ни показва докъде стига развитието на съоръжението.

Пистата, чието име е „Лара“, ще бъде с дължина около 4 км и ширина 12 м, като на някои завои ще достига 15 м. Трасето ще разполага със зони за сигурност, боксове, зала за рейс контрол, обучения и брифинги, ресторант и зрителски сектори.

Очаква се зрителският капацитет да достига до 30 хиляди души, а възможност за 21 конфигурации ще осигури приемането на събития от различни типове, включително такива под егидата на FIA и FIM. Очаква се пистата да бъде завършена до края на годината и да започне да оперира още за следващия спортен сезон.


  • 1 Бен тен

    10 1 Отговор
    Още не мога да повярвам че това ще се реализира

    11:18 27.08.2025

  • 2 Браво!

    1 2 Отговор
    Предричам и пожелавам голям финансов успех на проекта!

    11:53 27.08.2025

  • 3 ВСИЧКО

    2 2 Отговор
    МАРА ВТАСАЛА САМО АСФАЛТ И ЛИПСВА.ЦИНИЗЪМ.

    11:53 27.08.2025

  • 4 учуден

    2 1 Отговор
    Дано да и дадат сертификат и да се ползва.По света ги дават за свободно ползване.Печелят милиони.Не уточнявате държавна,частна,общинска или акционерно дружество е.

    11:55 27.08.2025