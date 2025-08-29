Mercedes продаде дела си в Nissan

Mercedes-Benz продаде изцяло своя 3,8% дял в Nissan за 47,83 милиарда йени, което е малко над 300 милиона евро. Продажбата, осъществена чрез пенсионния фонд на Mercedes-Benz, е била на цена от 341,3 йени на акция. Новината за продажбата доведе до спад на акциите на Nissan с около 6%, достигайки най-ниската си точка за последния месец.

Продажбата идва в момент, в който Nissan се сблъсква със значителни финансови предизвикателства. През второто тримесечие на 2025 година японският автомобилен производител отчете загуба от над 500 милиона евро. Тази загуба е част от по-голяма криза за компанията, която се бори с падащи продажби на ключови пазари като САЩ и Китай. За да се справи с това, новият главен изпълнителен директор на Nissan, Иван Еспиноса, който пое поста през април, обяви мащабен план за преструктуриране. Планът включва намаляване на глобалния производствен капацитет от 3,5 милиона на 2,5 милиона автомобила годишно и затваряне на седем от 17-те завода до 2027 година.

Междувременно Mercedes-Benz също се сблъсква със свои собствени трудности. Печалбата на компанията за второто тримесечие на 2025 година е спаднала с 69% в сравнение със същия период на предходната година, до 957 милиона евро. Този финансов натиск е накарал Mercedes-Benz да обмисли мерки за съкращаване на разходите, включително възможността да се снабдява с двигатели от конкуренти като BMW, както вече ви разказахме.