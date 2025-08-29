Tesla представи наточения Model Y Performance

Tesla представи новия Model Y Performance 2026, по-мощна версия на най-продавания си електрически кросоувър. Автомобилът черпи вдъхновение от Model 3 Performance и разполага със задвижване на всички колела, както и преработено окачване и обновен дизайн.

Екстериорът на Model Y Performance се отличава с дискретен, но агресивен бодикит, ексклузивни 21-цолови джанти Arachnid 2.0 и червени спирачни апарати. Други елементи от дизайна включват преработени въздуховоди на предната броня, удължение на карбоновия спойлер и уникална емблема на багажната врата. Интериорът също е обновен с нови спортни седалки, които предлагат отопление и вентилация, по-голям 16-инчов инфоразвлекателен дисплей и карбонова текстура на арматурното табло.

Макар официалните данни за мощността да не са публикувани за всички пазари, европейската версия се очаква да има 460 к.с., а моделът за Северна Америка – 510 к.с., което съответства на Model 3 Performance. Автомобилът може да ускори от 0 до 100 км/ч за 3,5 секунди, което го прави с 0,2 секунди по-бърз от предишния Model Y Performance. Максималната му скорост е електронно ограничена до 250 км/ч.

Model Y Performance се движи с нова електронно контролирана система за непрекъснато регулиране на амортисьорите, която е съчетана с подобрено окачване и нови режими на движение, включително опция за задно задвижване. Въпреки повишената производителност, автомобилът запазва пробег по WLTP от 580 км благодарение на батерийни клетки с висока плътност и ефективна нова задвижваща система. Той може да добави до 243 км пробег само за 15 минути на Supercharger.

Новият Model Y Performance вече е наличен за поръчка в Европа, Обединеното кралство, Близкия изток и Африка, като доставките ще започнат през септември 2025 г. В Германия стартовата цена е 61 990 евро, а в САЩ – 51 490 долара.