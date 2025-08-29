Новини
Авто »
Tesla представи наточения Model Y Performance

Tesla представи наточения Model Y Performance

29 Август, 2025 14:20 637 5

  • tesla-
  • model y-
  • model y performance

Минимални промени и повече мощност

Tesla представи наточения Model Y Performance - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Tesla представи новия Model Y Performance 2026, по-мощна версия на най-продавания си електрически кросоувър. Автомобилът черпи вдъхновение от Model 3 Performance и разполага със задвижване на всички колела, както и преработено окачване и обновен дизайн.

Екстериорът на Model Y Performance се отличава с дискретен, но агресивен бодикит, ексклузивни 21-цолови джанти Arachnid 2.0 и червени спирачни апарати. Други елементи от дизайна включват преработени въздуховоди на предната броня, удължение на карбоновия спойлер и уникална емблема на багажната врата. Интериорът също е обновен с нови спортни седалки, които предлагат отопление и вентилация, по-голям 16-инчов инфоразвлекателен дисплей и карбонова текстура на арматурното табло.

Tesla представи наточения Model Y Performance

Макар официалните данни за мощността да не са публикувани за всички пазари, европейската версия се очаква да има 460 к.с., а моделът за Северна Америка – 510 к.с., което съответства на Model 3 Performance. Автомобилът може да ускори от 0 до 100 км/ч за 3,5 секунди, което го прави с 0,2 секунди по-бърз от предишния Model Y Performance. Максималната му скорост е електронно ограничена до 250 км/ч.

Tesla представи наточения Model Y Performance

Model Y Performance се движи с нова електронно контролирана система за непрекъснато регулиране на амортисьорите, която е съчетана с подобрено окачване и нови режими на движение, включително опция за задно задвижване. Въпреки повишената производителност, автомобилът запазва пробег по WLTP от 580 км благодарение на батерийни клетки с висока плътност и ефективна нова задвижваща система. Той може да добави до 243 км пробег само за 15 минути на Supercharger.

Tesla представи наточения Model Y Performance

Новият Model Y Performance вече е наличен за поръчка в Европа, Обединеното кралство, Близкия изток и Африка, като доставките ще започнат през септември 2025 г. В Германия стартовата цена е 61 990 евро, а в САЩ – 51 490 долара.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян

    2 3 Отговор
    16 инчов екран - кола ли ще караш или телевизия ще гледаш

    Коментиран от #3

    14:25 29.08.2025

  • 2 Европа сме

    1 0 Отговор
    връзкари...

    14:44 29.08.2025

  • 3 Ти да видиш

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "стоян":

    От цялата статия само това ли ти направи впечатление? Е очевидно са сложили този телевизор за да впечатлявате такива като тебе, да има за какво да цъкат с език щом те впечатлява.

    14:54 29.08.2025

  • 4 таксиджия 🚖

    1 1 Отговор
    буклук, Елон наркомана и той е буклук

    15:00 29.08.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор
    Стартова цена 62 000 €🤔❗
    А кре-с-льо ни убеждаваше как щели да станат
    "по две за лев" 🤣

    15:25 29.08.2025