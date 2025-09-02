Leapmotor Lafa 5: Евтиният китайски отговор на Volkswagen ID.3 идва в Европа и у нас

На стартирашото след броени дни автомобилно изложение IAA Mobility 2025 в Мюнхен, китайската компания Leapmotor прави своя голям дебют с нов електрически хечбек. Подкрепен от Stellantis, новият модел, наречен Lafa 5, има амбициозната цел да се превърне в директен конкурент на утвърдени европейски играчи като Volkswagen ID.3, Cupra Born, Peugeot E-308 и Opel Astra Electric.

Дизайн, насочен към младите

Първите тийзъри на Lafa 5 разкриват динамичен и спортен силует, предназначен да привлече по-млада аудитория. Дизайнът включва отличителните LED дневни светлини на Leapmotor с аранжировка, наподобяваща шахматна дъска, както и релефен преден капак. Задната част е подчертана от свързани LED светлини по цялата ширина на автомобила, които повтарят същия мотив. Особено впечатление прави лидар сензорът, разположен на покрива, което подсказва наличието на високотехнологични асистенти за шофиране.

Технологии и характеристики

Въпреки че интериорът все още не е показан, очакванията са той да бъде изпълнен с модерна технология. Според информация от китайски медии, Lafa 5 може да бъде оборудван с голям 14.6-инчов мултимедиен дисплей с висока резолюция и 8.8-инчово табло. Вероятно моделът ще използва технологичната платформа Leap 3.5, която вече е част от кросоувъра Leapmotor B10.

Тази платформа позволява инсталирането на електрически двигател с мощност до 218 конски сили и батерия с капацитет до 67.1 киловатчаса. Според производителя, тази конфигурация осигурява пробег до 600 километра с едно зареждане. Интересен детайл е, че шасито на кросоувъра B10 е настроено от инженери на Maserati, което може да се очаква и при новия хечбек, обещавайки отлично пътно поведение.

С Lafa 5, Leapmotor прави сериозна заявка за място на европейския пазар. Марката показва, че е готова да предложи не само достъпни, но и технологично напредничави електрически автомобили. Дали ще успее да привлече клиентите от утвърдените европейски производители, предстои да видим.