BMW не се отказва от водорода и представи клетка от трето поколение

Докато много автомобилни производители, включително VW, Mercedes, Volvo и Ford, са намалили или изоставили програмите си за водородни автомобили, BMW удвоява усилията си в тази технология. Компанията започна да прави прототипи за своята трета генерация водородни горивни клетки, като крайната цел е да се подготви за серийно производство през 2028 година.
Новата система, разработена в партньорство с Toyota, е значителен скок напред. Тя е с около 25% по-малка от системата от второ поколение, която в момента се използва в малък автопарк от прототипи iX5 Hydrogen. Намаляването на размера се дължи на „висока степен на интеграция“ и значително увеличение на плътността на мощността. Центровете за компетентност на BMW в Мюнхен и Щайр се фокусират върху изграждането на тези прототипи, за да валидират процесите на сглобяване и тестване и да гарантират, че системата е мащабируема за масово производство.
BMW заяви, че системата от трето поколение ще бъде „основно по-ефективна“ от предшественика си, обещавайки по-голям пробег, по-висока производителност и по-ниска консумация на енергия. Компанията разработва и специфичен за водорода „BMW Energy Master“ за управление на захранването между горивната клетка и батерията на автомобила. Този контролен блок ще влезе в производство през тази година за първите модели на BMW Neue Klasse, а след това ще последва и специфична за водорода версия.
Новата система с горивни клетки е проектирана така, че да може лесно да се интегрира в бъдещите архитектури на автомобилите, включително потенциално и в моделите от предстоящата гама Neue Klasse. Въпреки че конкретният автомобил за стартирането на производството през 2028 година все още не е потвърден, използването на системата от второ поколение в настоящия пилотен автопарк X5 подсказва, че следващото поколение X5, очаквано през 2026 година, може да бъде кандидат за новата водородна задвижваща система. Производството на новата система ще бъде съсредоточено в Европа, като заводът в Щайр ще се занимава с основното производство, а заводът в Ландсхут ще произвежда ключови компоненти.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Коментиран от #8
12:09 03.09.2025
2 Прототипи ще си останат
12:13 03.09.2025
3 Шах
13:16 03.09.2025
4 В България има фирма за водород
Коментиран от #5
14:07 03.09.2025
5 Така е
До коментар #4 от "В България има фирма за водород":Технически неграмотни хора вярващи във водорода и перпето мобиле едновременно са клиенти на тази фирма
14:10 03.09.2025
6 Ха ха ха ха
Коментиран от #7
14:13 03.09.2025
7 Така е
До коментар #6 от "Ха ха ха ха":Преди раждането на този велик българин водородът въобще не е могъл да бъде запален и е бил практически не горим, нали?
Вярата при тебе е взела доста голям процент от "мисленето" ти.
14:23 03.09.2025
8 Лелеее
До коментар #1 от "Някой":Ма ти вярно ли не правиш разлика между химическа реакция и ядрен синтез. Да не мислиш, че новите БМВ-та ще съдържат термоядрени реактори. Хахахахаха. Пробег с едно зареждане - 450 млн. км или докто не взриви някой град. Хахахаха. От ауспИхчето ще излиза хелий и леееееееко радиокативни тежки елементи. А страничен ефект от електромагнитното поле задържащо плазмата ще е, че пейсмейкърите на хората в радиус 300-400м да спират. Май все пак бих избрал дачия на газ.
17:31 03.09.2025