BMW не се отказва от водорода и представи клетка от трето поколение

3 Септември, 2025 11:58 870 8

  • bmw-
  • водород-
  • toyota

Технологията се развива в партньорство с Toyota

BMW не се отказва от водорода и представи клетка от трето поколение - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Докато много автомобилни производители, включително VW, Mercedes, Volvo и Ford, са намалили или изоставили програмите си за водородни автомобили, BMW удвоява усилията си в тази технология. Компанията започна да прави прототипи за своята трета генерация водородни горивни клетки, като крайната цел е да се подготви за серийно производство през 2028 година.

Новата система, разработена в партньорство с Toyota, е значителен скок напред. Тя е с около 25% по-малка от системата от второ поколение, която в момента се използва в малък автопарк от прототипи iX5 Hydrogen. Намаляването на размера се дължи на „висока степен на интеграция“ и значително увеличение на плътността на мощността. Центровете за компетентност на BMW в Мюнхен и Щайр се фокусират върху изграждането на тези прототипи, за да валидират процесите на сглобяване и тестване и да гарантират, че системата е мащабируема за масово производство.

BMW заяви, че системата от трето поколение ще бъде „основно по-ефективна“ от предшественика си, обещавайки по-голям пробег, по-висока производителност и по-ниска консумация на енергия. Компанията разработва и специфичен за водорода „BMW Energy Master“ за управление на захранването между горивната клетка и батерията на автомобила. Този контролен блок ще влезе в производство през тази година за първите модели на BMW Neue Klasse, а след това ще последва и специфична за водорода версия.

Новата система с горивни клетки е проектирана така, че да може лесно да се интегрира в бъдещите архитектури на автомобилите, включително потенциално и в моделите от предстоящата гама Neue Klasse. Въпреки че конкретният автомобил за стартирането на производството през 2028 година все още не е потвърден, използването на системата от второ поколение в настоящия пилотен автопарк X5 подсказва, че следващото поколение X5, очаквано през 2026 година, може да бъде кандидат за новата водородна задвижваща система. Производството на новата система ще бъде съсредоточено в Европа, като заводът в Щайр ще се занимава с основното производство, а заводът в Ландсхут ще произвежда ключови компоненти.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    0 2 Отговор
    Това е интересно как ще гърми и какви ще са околни поражения. На водородната Цар Бомба ударната вълна измерено била обиколила Земята 3 пъти. Може да има малки разлики, но си гърми.

    Коментиран от #8

    12:09 03.09.2025

  • 2 Прототипи ще си останат

    1 1 Отговор
    Водородните Toyota miray никой не ги иска и като подарък, въпреки че буквално ги подаряват като освен че са намалили цената, предлагат бонус водород, който е на стойност повече от цената на автомобила.

    12:13 03.09.2025

  • 3 Шах

    2 0 Отговор
    На панаира във Франкфурт през 2003 г бях сам около първото водородно БМВ .Всички се трупаха около първия Майбах .Не знам защо?

    13:16 03.09.2025

  • 4 В България има фирма за водород

    1 0 Отговор
    ххо-България сом

    Коментиран от #5

    14:07 03.09.2025

  • 5 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "В България има фирма за водород":

    Технически неграмотни хора вярващи във водорода и перпето мобиле едновременно са клиенти на тази фирма

    14:10 03.09.2025

  • 6 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор
    Изобретателят на водородното горене е българонът Илия Вълков по - известен като Юл Браун. Който се интересува от темата може да потърси в гуглето.

    Коментиран от #7

    14:13 03.09.2025

  • 7 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ха ха ха ха":

    Преди раждането на този велик българин водородът въобще не е могъл да бъде запален и е бил практически не горим, нали?

    Вярата при тебе е взела доста голям процент от "мисленето" ти.

    14:23 03.09.2025

  • 8 Лелеее

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Ма ти вярно ли не правиш разлика между химическа реакция и ядрен синтез. Да не мислиш, че новите БМВ-та ще съдържат термоядрени реактори. Хахахахаха. Пробег с едно зареждане - 450 млн. км или докто не взриви някой град. Хахахаха. От ауспИхчето ще излиза хелий и леееееееко радиокативни тежки елементи. А страничен ефект от електромагнитното поле задържащо плазмата ще е, че пейсмейкърите на хората в радиус 300-400м да спират. Май все пак бих избрал дачия на газ.

    17:31 03.09.2025