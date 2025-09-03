Сериозна вълна от критики към Volkswagen заради абонамента за мощност

Volkswagen предизвика буря от недоволство, след като предложи на собствениците на електрическия си модел ID.3 нова опция: абонамент, който отключва допълнителна мощност. Срещу месечна такса или еднократно плащане, шофьорите могат да увеличат мощността на колата си от 201 конски сили на 228 конски сили, без да се налагат никакви физически промени по автомобила.

За какво плащат клиентите?

Собствениците на Volkswagen ID.3 във Великобритания могат да се абонират за 16.50 паунда на месец или да платят 649 паунда за постоянно активиране на пълната мощност. Тези допълнителни 27 конски сили увеличават въртящия момент на колата, което я прави по-динамична. От компанията уверяват, че това не засяга застраховките, тъй като автомобилът е регистриран с максималната си мощност.

Защо абонаментът предизвика толкова недоволство?

Въпреки обясненията на компанията, идеята за плащане на допълнителни пари за нещо, което вече е в колата, предизвика огромна вълна от негативни реакции. В социалните мрежи и автомобилните форуми потребители нарекоха абонаментната схема „глупост“ и „източване на пари“.

Нова посока в автомобилната индустрия

Volkswagen се опитва да обясни този подход, като го сравнява с традиционната практика да се предлагат автомобили с един и същ двигател, но с различни нива на мощност. От компанията твърдят, че сега собствениците могат да подобрят характеристиките на колата си по всяко време, а не само при покупката ѝ.

Въпреки критиките, Volkswagen не е единственият автомобилен производител, който експериментира с подобни модели. BMW също получи критики за своя абонамент за отопляеми седалки, а Polestar предлага на собствениците си да закупят софтуерен пакет за допълнителна мощност. Тази тенденция показва, че автомобилната индустрия постепенно се насочва към платени софтуерни актуализации, за да увеличи печалбите си, без да променя физическия дизайн на автомобилите.