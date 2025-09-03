Новини
Авто »
Сериозна вълна от критики към Volkswagen заради абонамента за мощност

Сериозна вълна от критики към Volkswagen заради абонамента за мощност

3 Септември, 2025 12:12 1 116 7

  • volkswagen-
  • абонамент-
  • мощност

Критикуван, но не сам: Volkswagen въвежда абонамент за мощност

Сериозна вълна от критики към Volkswagen заради абонамента за мощност - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Volkswagen предизвика буря от недоволство, след като предложи на собствениците на електрическия си модел ID.3 нова опция: абонамент, който отключва допълнителна мощност. Срещу месечна такса или еднократно плащане, шофьорите могат да увеличат мощността на колата си от 201 конски сили на 228 конски сили, без да се налагат никакви физически промени по автомобила.

За какво плащат клиентите?

Собствениците на Volkswagen ID.3 във Великобритания могат да се абонират за 16.50 паунда на месец или да платят 649 паунда за постоянно активиране на пълната мощност. Тези допълнителни 27 конски сили увеличават въртящия момент на колата, което я прави по-динамична. От компанията уверяват, че това не засяга застраховките, тъй като автомобилът е регистриран с максималната си мощност.

Защо абонаментът предизвика толкова недоволство?

Въпреки обясненията на компанията, идеята за плащане на допълнителни пари за нещо, което вече е в колата, предизвика огромна вълна от негативни реакции. В социалните мрежи и автомобилните форуми потребители нарекоха абонаментната схема „глупост“ и „източване на пари“.

Нова посока в автомобилната индустрия

Volkswagen се опитва да обясни този подход, като го сравнява с традиционната практика да се предлагат автомобили с един и същ двигател, но с различни нива на мощност. От компанията твърдят, че сега собствениците могат да подобрят характеристиките на колата си по всяко време, а не само при покупката ѝ.

Въпреки критиките, Volkswagen не е единственият автомобилен производител, който експериментира с подобни модели. BMW също получи критики за своя абонамент за отопляеми седалки, а Polestar предлага на собствениците си да закупят софтуерен пакет за допълнителна мощност. Тази тенденция показва, че автомобилната индустрия постепенно се насочва към платени софтуерни актуализации, за да увеличи печалбите си, без да променя физическия дизайн на автомобилите.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георги

    15 0 Отговор
    веднъж плащаш зкола с така мощност, втори път плащаш за застраховак на кола с такава мощност и трети път да имаш достъп до това, което си платил. Хитро!

    12:27 03.09.2025

  • 2 Селянин

    13 0 Отговор
    После да не реват като затварят заводи. Защото клиента ги помни тези схеми за дълго време.

    12:43 03.09.2025

  • 3 фашистваген

    12 0 Отговор
    а имаха много верни почитатели но се изплюха на тях многократно

    12:50 03.09.2025

  • 4 Гоуф3 РК

    3 0 Отговор
    Другите жигити просто изключват климатика.

    12:53 03.09.2025

  • 5 Меркелчетата действат!

    6 0 Отговор
    За това Фоклсваген продава все по малко автомобили, казано просто германски фалит!

    13:02 03.09.2025

  • 6 шаа

    0 0 Отговор
    очаквам след време да се изисква абонамент, за да може да се свалят стъклата до долу, а без абонамент са ограничени да се свалят само 5 сантиметра

    13:46 03.09.2025

  • 7 НЦнвцрцдпрд

    0 0 Отговор
    Емии, във вчерашната статия за продажбите в Европа, ФВ имаше няколко модела в топ 10, така че явно народът е ОК с всякакви нови практики и извращения на производителите, включително и по отношение на цените. Затова, ай стига рИвали!

    13:51 03.09.2025