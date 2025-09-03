Новини
Авто »
Защо Land Rover отказа брониран електромобил на министър-председателя на Великобритания

Защо Land Rover отказа брониран електромобил на министър-председателя на Великобритания

3 Септември, 2025 16:56 511 1

  • land rover-
  • range rover-
  • великобритания

Очаква се Range Rover Electric да се появи догодина

Защо Land Rover отказа брониран електромобил на министър-председателя на Великобритания - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Jaguar Land Rrover е информирала правителството на Обединеното кралство, че бронираните ѝ автомобили, като Range Rover Sentinel, използван от министър-председателя Кир Стармър, не могат да бъдат достатъчно защитени срещу бомбени атаки в изцяло електрически формат. В резултат на това компанията е поискала изключение за тези специализирани автомобили от изискването на Обединеното кралство за автомобили с нулеви емисии (ZEV).

Според JLR основното инженерно предизвикателство е невъзможността да се постигнат необходимите нива на безопасност и защита от взривове в бронирано батерийно-електрическо превозно средство. Бронираните автомобили изискват добавянето на стотици килограми тегло от материали като бронебойно стъкло и стоманена обшивка, което би оказало сериозно влияние върху пробега и производителността на електрическото превозно средство. Очаква се производствената версия на Range Rover Electric, която трябва да излезе на пазара през 2026 година, да тежи над три тона без никакви бронирани подобрения.

Защо Land Rover отказа брониран електромобил на министър-председателя на Великобритания

Тази позиция на JLR контрастира с тази на други производители като BMW, които успешно предлагат бронирания i7 Protection, електрическа лимузина, сертифицирана да осигурява високо ниво на сигурност. Подходът на BMW включва изграждането на специално изработена каросерия с бронирана стоманена сърцевина от самото начало, което помага за управлението на огромното тегло на автомобила.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТО ЗИЛА Е ПО ЛЕК И ИКОНОМИЧЕН

    0 0 Отговор
    от тия англосаксонски КИТЮЦИ...

    17:08 03.09.2025