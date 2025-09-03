Защо Land Rover отказа брониран електромобил на министър-председателя на Великобритания

Jaguar Land Rrover е информирала правителството на Обединеното кралство, че бронираните ѝ автомобили, като Range Rover Sentinel, използван от министър-председателя Кир Стармър, не могат да бъдат достатъчно защитени срещу бомбени атаки в изцяло електрически формат. В резултат на това компанията е поискала изключение за тези специализирани автомобили от изискването на Обединеното кралство за автомобили с нулеви емисии (ZEV).

Според JLR основното инженерно предизвикателство е невъзможността да се постигнат необходимите нива на безопасност и защита от взривове в бронирано батерийно-електрическо превозно средство. Бронираните автомобили изискват добавянето на стотици килограми тегло от материали като бронебойно стъкло и стоманена обшивка, което би оказало сериозно влияние върху пробега и производителността на електрическото превозно средство. Очаква се производствената версия на Range Rover Electric, която трябва да излезе на пазара през 2026 година, да тежи над три тона без никакви бронирани подобрения.

Тази позиция на JLR контрастира с тази на други производители като BMW, които успешно предлагат бронирания i7 Protection, електрическа лимузина, сертифицирана да осигурява високо ниво на сигурност. Подходът на BMW включва изграждането на специално изработена каросерия с бронирана стоманена сърцевина от самото начало, което помага за управлението на огромното тегло на автомобила.