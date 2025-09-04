Новини
Сбогом Porsche Boxster, сбогом Cayman!

4 Септември, 2025 12:30 467 3

Бензиновите версии на двата модела вече не могат да бъдат поръчани

Сбогом Porsche Boxster, сбогом Cayman! - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Porsche официално пенсионира моделите 718 Boxster и Cayman с двигатели с вътрешно горене, като поръчките за тях вече са прекратени в целия свят. Това решение бележи края на една ера за спортните автомобили с централно разположен двигател на марката, които бяха основна част от гамата на Porsche в продължение на почти три десетилетия. Този ход следва по-ранното решение на Porsche да спре продажбите на 718 в Европа поради несъответствие с новите регулации за киберсигурност, които компанията счете за твърде скъпи за прилагане.

Въпреки че не се приемат нови поръчки, Porsche ще продължи да произвежда автомобилите, които вече са поръчани, като според някои информации това може да удължи производството до 2026 година. Очаква се тази последна серия да превърне последните 718 с двигатели с вътрешно горене в изключително търсени колекционерски предмети.

Преустановяването на производството на моделите с бензинови двигатели проправя пътя за изцяло електрическите им наследници. Прототипи на изцяло електрическите 718 Boxster и Cayman вече биват забелязвани многократно по време на тестове, а производствените модели се очаква да бъдат пуснати на пазара до 2026 година. Те ще бъдат произведени на базата на архитектурата Premium Platform Electric (PPE) – същата платформа, на която се основават електрическият Macan и най-новият концептуален автомобил на Audi. Новите електромобили се очаква да бъдат налични както в конфигурация с един мотор и задно задвижване, така и в конфигурация с два мотора и задвижване на всички колела, което ще бъде новост за семейството 718.

 


  • 1 Здравей

    3 0 Отговор
    Довиждане. Пак ще почнете да ги правите. Порше трябва да се чува, да е шумно, ниско, с две врати, с широка гума. Порше е спорт, не е тиха електрична. Има китайски Ел коли. Порше трябва да е скъп и спортен автомобил.

    12:36 04.09.2025

  • 2 Жалко

    1 0 Отговор
    Проше приключва

    12:44 04.09.2025

  • 3 УЖАС

    0 0 Отговор
    Как ли ще се справи Порше с яростната конкуренция от стана на електричките на просто киро?!

    12:51 04.09.2025