21 Октомври, 2025 11:18 632 2

Производството обаче може да забуксува

Най-новото BMW iX3 направи фурор на пазара - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Само шест седмици след официалното си представяне, изцяло новият електрически кросоувър BMW iX3 предизвика истински фурор! Баварският производител е залят от поръчки – над три хиляди само на родния германски пазар. Този лавинообразен интерес е показателен и надминава дори търсенето на традиционната версия с ДВГ – BMW X3. Ясен знак, че германският пазар на електромобили преживява експлозивно развитие!

Според авторитетното издание Automobilwoche, еуфорията от продажбите вече се смесва с лека тревога в централата на BMW. Концернът е сериозно притеснен, че може да не успее да се справи с огромния обем на постъпващите поръчки. Въпреки че заводът в Дебрецен (Унгария), построен специално за Neue Klasse, разполага с капацитет от 150 000 автомобила годишно, пазарните нужди може да се окажат значително по-високи.

Най-новото BMW iX3 направи фурор на пазара

За да осигури стабилни доставки, баварският концерн трескаво обмисля възможността за организиране на допълнителни производствени мощности в Мексико. Тази стъпка би обезпечила не само европейския, но и потенциално северноамериканския пазар. Засега, обаче, официално е потвърдено само производството в Европа, като първите екземпляри ще достигнат до клиентите на Стария континент през пролетта на 2026 г. Доставките за САЩ се очакват по-късно – към лятото на 2026 година.

iX3 е ключовият модел в новата линия Neue Klasse, която ефективно маркира прехода на BMW към следващото поколение електрически превозни средства. Той идва с напълно обновени силови агрегати, батерии и електроника. Гордостта на германския автомобилен производител е, че iX3 е най-технологично напредналият електрически кросоувър в тяхното портфолио до момента.

Най-новото BMW iX3 направи фурор на пазара

Към момента, компанията официално е представила само една версия – BMW iX3 50 xDrive. Тази мощна машина е въоръжена с два електродвигателя, които генерират обща мощност от 463 конски сили и внушителните 640 Нм въртящ момент. Това е достатъчно, за да изстреля кросоувъра от покой до 100 км/ч само за 4,9 секунди.

Рекорден Пробег

Истинският коз на iX3 е неговата ефективност. Той гордо носи титлата на най-ефективния в своя клас. Батерията му с капацитет 108 kWh осигурява изумителен пробег до 805 км по цикъла WLTP! Това го прави електромобилът с най-дълъг пробег сред всички, представени в Европа, смазвайки опасенията за "обхватна тревожност".

Екстериорът на новото BMW iX3 приковава погледите със смели линии и по-динамични пропорции от своя предшественик. Интериорът, от своя страна, е манифест на новата еволюционна фаза в стила на BMW. Акцентът пада върху иновативния панорамен дисплей, който елегантно обхваща пространството пред водача и пътника, разположен директно под предното стъкло. Този футуристичен подход създава ефект на потапяне в дигиталната среда и осигурява интуитивно взаимодействие с информационната система.

Най-новото BMW iX3 направи фурор на пазара

Концернът твърдо подчертава, че всички автомобили на платформата Neue Klasse, включително iX3, са разработени не само с фокус върху технологиите, но и върху емоционалността на шофирането. Тестови прототипи, забелязани по живописните италиански планински пътища, са демонстрирали отлична стабилност и спортно поведение, дори когато електронните системи за подпомагане са изключени. iX3 е кросоувър с истински спортен дух!

Цените за европейския пазар вече са разкрити. В Германия стартовата цена на BMW iX3 е 68 900 евро, докато напълно оборудвана версия може да достигне 80 000 евро. Цените за САЩ все още не са разкрити. Базовата цена за новия електрически кросоувър BMW iX3 50 xDrive в България започва от 129 750 лева с включен ДДС


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От Германия

    0 1 Отговор
    Такава кола в германия може даьаи позволи само човек с къща. Т.е. богат. Който ще си избие парите за 15 години от бензин/физел които в 80% от случаите ше спести чрез соларката си. Като тръгне ба дълъг път пежсе метне на бензинчето.
    На едни 150 000 км спестява 15 000. Колкото колата на беден само от гориво. За 15г има и 2000 спестени от данък щото е електро.

    11:24 21.10.2025

  • 2 Ввв

    1 1 Отговор
    Xaxaxa,колко мъка има по този свят,това недоразумение е един от многото пирони в ковчега на БМВ

    11:44 21.10.2025