Най-новото BMW iX3 направи фурор на пазара

Само шест седмици след официалното си представяне, изцяло новият електрически кросоувър BMW iX3 предизвика истински фурор! Баварският производител е залят от поръчки – над три хиляди само на родния германски пазар. Този лавинообразен интерес е показателен и надминава дори търсенето на традиционната версия с ДВГ – BMW X3. Ясен знак, че германският пазар на електромобили преживява експлозивно развитие!

Според авторитетното издание Automobilwoche, еуфорията от продажбите вече се смесва с лека тревога в централата на BMW. Концернът е сериозно притеснен, че може да не успее да се справи с огромния обем на постъпващите поръчки. Въпреки че заводът в Дебрецен (Унгария), построен специално за Neue Klasse, разполага с капацитет от 150 000 автомобила годишно, пазарните нужди може да се окажат значително по-високи.

За да осигури стабилни доставки, баварският концерн трескаво обмисля възможността за организиране на допълнителни производствени мощности в Мексико. Тази стъпка би обезпечила не само европейския, но и потенциално северноамериканския пазар. Засега, обаче, официално е потвърдено само производството в Европа, като първите екземпляри ще достигнат до клиентите на Стария континент през пролетта на 2026 г. Доставките за САЩ се очакват по-късно – към лятото на 2026 година.

iX3 е ключовият модел в новата линия Neue Klasse, която ефективно маркира прехода на BMW към следващото поколение електрически превозни средства. Той идва с напълно обновени силови агрегати, батерии и електроника. Гордостта на германския автомобилен производител е, че iX3 е най-технологично напредналият електрически кросоувър в тяхното портфолио до момента.

Към момента, компанията официално е представила само една версия – BMW iX3 50 xDrive. Тази мощна машина е въоръжена с два електродвигателя, които генерират обща мощност от 463 конски сили и внушителните 640 Нм въртящ момент. Това е достатъчно, за да изстреля кросоувъра от покой до 100 км/ч само за 4,9 секунди.

Рекорден Пробег

Истинският коз на iX3 е неговата ефективност. Той гордо носи титлата на най-ефективния в своя клас. Батерията му с капацитет 108 kWh осигурява изумителен пробег до 805 км по цикъла WLTP! Това го прави електромобилът с най-дълъг пробег сред всички, представени в Европа, смазвайки опасенията за "обхватна тревожност".

Екстериорът на новото BMW iX3 приковава погледите със смели линии и по-динамични пропорции от своя предшественик. Интериорът, от своя страна, е манифест на новата еволюционна фаза в стила на BMW. Акцентът пада върху иновативния панорамен дисплей, който елегантно обхваща пространството пред водача и пътника, разположен директно под предното стъкло. Този футуристичен подход създава ефект на потапяне в дигиталната среда и осигурява интуитивно взаимодействие с информационната система.

Концернът твърдо подчертава, че всички автомобили на платформата Neue Klasse, включително iX3, са разработени не само с фокус върху технологиите, но и върху емоционалността на шофирането. Тестови прототипи, забелязани по живописните италиански планински пътища, са демонстрирали отлична стабилност и спортно поведение, дори когато електронните системи за подпомагане са изключени. iX3 е кросоувър с истински спортен дух!

Цените за европейския пазар вече са разкрити. В Германия стартовата цена на BMW iX3 е 68 900 евро, докато напълно оборудвана версия може да достигне 80 000 евро. Цените за САЩ все още не са разкрити. Базовата цена за новия електрически кросоувър BMW iX3 50 xDrive в България започва от 129 750 лева с включен ДДС