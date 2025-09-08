Мистериозният болид отново се появи в Чехия – този път полицията го хвана (ВИДЕО)

Полицията в Чешката република най-накрая арестува шофьора на състезателен болид, който беше забелязвана на магистралите на многократни пъти от 2019 година насам. Шофьорът, 51-годишен мъж, беше задържан, след като сигнал насочи полицаите към дома му в село Бук, разположено югозападно от Прага.

Мъжът е бил арестуван, след като се е появило видео, на което се вижда отличителната червена състезателна кола, украсена изцяло с емблемата на Ferrari, на магистрала D4. Според информациите, той първоначално е отказал да излезе от колата, спорейки с полицаите, че се намират на частна собственост. В крайна сметка той се е предал и е бил откаран в полицейското управление за разпит, все още облечен в червения си състезателен костюм и каска. В управлението той е отказал да отговаря на въпроси.

Въпреки че често се описва като болид от Formula 1 на Ferrari, колата всъщност е Dallara GP2/08, състезателен автомобил, използван в сериите GP2, които сега са известни като шампионата на FIA Formula 2. Синът на мъжа, който управлява YouTube канал, посветен на колата, нарече реакцията на полицията неправилна, но властите продължиха с разследването по случая.

Шофьорът сега е изправен пред потенциални глоби и отнемане на шофьорската книжка за управление на автомобил по магистралата без фарове, мигачи или номера, които са задължителни по закон за автомобилите, разрешени за движение по пътищата. Полицията вече е разпитвала мъж за същия автомобил през 2019 година, но тогава не е успяла да идентифицира шофьора, защото той е носил каска, поради което случаят не е могъл да бъде разгледан досега.