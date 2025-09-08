Новини
Авто »
Мистериозният болид отново се появи в Чехия – този път полицията го хвана (ВИДЕО)

Мистериозният болид отново се появи в Чехия – този път полицията го хвана (ВИДЕО)

8 Септември, 2025 13:11 1 755 8

  • полиция-
  • чехия-
  • formula 1-
  • болид

Шофьорът е 51-годишен мъж

Мистериозният болид отново се появи в Чехия – този път полицията го хвана (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Полицията в Чешката република най-накрая арестува шофьора на състезателен болид, който беше забелязвана на магистралите на многократни пъти от 2019 година насам. Шофьорът, 51-годишен мъж, беше задържан, след като сигнал насочи полицаите към дома му в село Бук, разположено югозападно от Прага.

Мъжът е бил арестуван, след като се е появило видео, на което се вижда отличителната червена състезателна кола, украсена изцяло с емблемата на Ferrari, на магистрала D4. Според информациите, той първоначално е отказал да излезе от колата, спорейки с полицаите, че се намират на частна собственост. В крайна сметка той се е предал и е бил откаран в полицейското управление за разпит, все още облечен в червения си състезателен костюм и каска. В управлението той е отказал да отговаря на въпроси.

Въпреки че често се описва като болид от Formula 1 на Ferrari, колата всъщност е Dallara GP2/08, състезателен автомобил, използван в сериите GP2, които сега са известни като шампионата на FIA Formula 2. Синът на мъжа, който управлява YouTube канал, посветен на колата, нарече реакцията на полицията неправилна, но властите продължиха с разследването по случая.

Шофьорът сега е изправен пред потенциални глоби и отнемане на шофьорската книжка за управление на автомобил по магистралата без фарове, мигачи или номера, които са задължителни по закон за автомобилите, разрешени за движение по пътищата. Полицията вече е разпитвала мъж за същия автомобил през 2019 година, но тогава не е успяла да идентифицира шофьора, защото той е носил каска, поради което случаят не е могъл да бъде разгледан досега.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сега отвокото

    1 0 Отговор
    ще ма’а крачол и ще ходи пеш от много акъл.
    Който се качва нависоко, отвисоко пада.

    Коментиран от #3, #4

    13:29 08.09.2025

  • 2 Тук не може да стане

    10 0 Отговор
    В Бългерия няма път по който да мине това.

    13:31 08.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бай Асан църния

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сега отвокото":

    Въй ми мойта каручка не върви ли по пътя без регистрация, светлини и там какво още беше? Тротинетки, земеделска техника и АТВ как се движат без?

    13:34 08.09.2025

  • 5 Механик

    3 2 Отговор
    "многократни пъти от 2019 година насам"
    На какъв език е това "многократни пъти"???
    Ами това:
    "за управление на автомобил по магистралата без фарове, мигачи или номера"
    Сефте чувам, че магистралите трябва да имат мигачи, номера и фарове.
    п.п.
    А научето го тоя словоред бе? Все едно сте от някое забрулено врачанско село.
    Па може и да сте.

    14:06 08.09.2025

  • 6 Механик

    3 2 Отговор
    "многократни пъти от 2019 година насам"
    На какъв език е това "многократни пъти"???
    Ами това:
    "за управление на автомобил по магистралата без фарове, мигачи или номера"
    Сефте чувам, че магистралите трябва да имат мигачи, номера и фарове.
    п.п.
    А научето го тоя словоред бе? Все едно сте от някое забрулено врачанско село.
    Па може и да сте.

    14:06 08.09.2025

  • 7 оня с коня

    1 0 Отговор
    В статията ясно пише че става дума за БОЛИД,Полицията обаче му търси мигачи,фарове и номера?

    14:13 08.09.2025

  • 8 Да те питам

    0 0 Отговор
    "многократни пъти..." - Браво бе, Галине, в кое училище си го учил този български език?!?

    14:22 08.09.2025