Звезда от Formula 1 продава почти нов Aston Martin Valkyrie

25 Септември, 2025 11:32 754 5

Даниел Рикардо е изминал едва 160 километра с автомобила

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Aston Martin Valkyrie е един от най-забележителните и ексклузивни автомобили с, произведени някога, машина, проектирана с технология от нивото на Formula 1 за улицата. Въпреки изключителния си характер, изглежда, че редица собственици тихо се разделят с автомобилите си, а последният, който се присъедини към този списък, е суперзвездата от F1 Даниел Рикардо. Неговият силно персонализиран Valkyrie, с шаси номер 089, ще бъде продаден на търг от Broad Arrow Auctions през октомври.

Връзката на Рикардо с хиперколата е по-дълбока от тази на типичния собственик. През 2016 гoдина, докато все още беше активен пилот във Formula 1, той лично участва в глобалното представяне на тогавашния AM-RB 001. Когато поръча своя собствен Valkyrie, той избра да го персонализира изцяло чрез отдела за индивидуални поръчки „Q“ на Aston Martin, в резултат на което колата получи специални опции на стойност над 141 500 паунда (185 000 евро).

Уникалните спецификации на колата са в основата на нейната привлекателност. Екстериорът е с ексклузивен цвят на боята, наречен Dichoric Dawn, известен още като Badger Blue, който е значителна опция на стойност 30 000 лири. Тази впечатляваща боя изглежда бяла при определена светлина, но блести в светло синьо от различни ъгли. Други специално изработени екстериорни детайли включват съчетани Dichoric Dawn графики на покрива, опционални черни ауспуси и гланцово карбоново покритие на покрива и капака на двигателя. Автомобилът е оборудван и с магнезиеви джанти на стойност 40 000 лири, с покритие в дискретен матов черен цвят. Интериорът е облечен с черна алкантара с релефни шарки и части от сатенено карбоново влакно, създавайки специално изработена, високопроизводителна пилотска кабина.

Въпреки невероятната си персонализация и състезателна инженерна мисъл, Рикардо е използвал колата съвсем малко. Километражът показва едва 100 мили (160 км) откакто е нова, а нейното безупречно състояние отразява тази изключително лека употреба. Broad Arrow Auctions има очаквания продажбата да достигне между 2,4 и 2,8 милиона евро, което би я поставило сред най-желаните Valkyrie, които някога са се появявали на свободния пазар. Следващият собственик ще наследи и сервизния план Valkyrie Ownership Experience Program, макар че ще трябва да покрие оставащите четири годишни вноски от 25 хиляди евро, за да поддържа плана активен до август 2027 година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да питам

    1 0 Отговор
    Абе , къде го Таксиджията , а каже нещо за тоя "буууклук " ?!🤭😁

    11:44 25.09.2025

  • 2 123456

    1 1 Отговор
    Ясно - за 160 км е видял , че не става и гледа по-бързо да го шитне !

    Коментиран от #3

    11:46 25.09.2025

  • 3 7891011

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "123456":

    Доста евтино .. 2,4 млрд рубли .. 🤭

    11:52 25.09.2025

  • 4 Боклук

    1 2 Отговор
    Нито е красива, нито практична, нито можеш да я караш където и да е, но пък стартираш годината с 25 хилки... Тя ако ставаше, собственика щеше да а я кара за толкова време, пък то 160 км.... Пробвал, видял, че не става, даже много я е задържал !

    Коментиран от #5

    11:59 25.09.2025

  • 5 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Боклук":

    друго си е едно 7 местно кади. Красива, практична, караш където искаш и стартираш годината само с гтп и го.

    12:09 25.09.2025