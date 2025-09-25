Звезда от Formula 1 продава почти нов Aston Martin Valkyrie

Aston Martin Valkyrie е един от най-забележителните и ексклузивни автомобили с, произведени някога, машина, проектирана с технология от нивото на Formula 1 за улицата. Въпреки изключителния си характер, изглежда, че редица собственици тихо се разделят с автомобилите си, а последният, който се присъедини към този списък, е суперзвездата от F1 Даниел Рикардо. Неговият силно персонализиран Valkyrie, с шаси номер 089, ще бъде продаден на търг от Broad Arrow Auctions през октомври.
Връзката на Рикардо с хиперколата е по-дълбока от тази на типичния собственик. През 2016 гoдина, докато все още беше активен пилот във Formula 1, той лично участва в глобалното представяне на тогавашния AM-RB 001. Когато поръча своя собствен Valkyrie, той избра да го персонализира изцяло чрез отдела за индивидуални поръчки „Q“ на Aston Martin, в резултат на което колата получи специални опции на стойност над 141 500 паунда (185 000 евро).
Уникалните спецификации на колата са в основата на нейната привлекателност. Екстериорът е с ексклузивен цвят на боята, наречен Dichoric Dawn, известен още като Badger Blue, който е значителна опция на стойност 30 000 лири. Тази впечатляваща боя изглежда бяла при определена светлина, но блести в светло синьо от различни ъгли. Други специално изработени екстериорни детайли включват съчетани Dichoric Dawn графики на покрива, опционални черни ауспуси и гланцово карбоново покритие на покрива и капака на двигателя. Автомобилът е оборудван и с магнезиеви джанти на стойност 40 000 лири, с покритие в дискретен матов черен цвят. Интериорът е облечен с черна алкантара с релефни шарки и части от сатенено карбоново влакно, създавайки специално изработена, високопроизводителна пилотска кабина.
Въпреки невероятната си персонализация и състезателна инженерна мисъл, Рикардо е използвал колата съвсем малко. Километражът показва едва 100 мили (160 км) откакто е нова, а нейното безупречно състояние отразява тази изключително лека употреба. Broad Arrow Auctions има очаквания продажбата да достигне между 2,4 и 2,8 милиона евро, което би я поставило сред най-желаните Valkyrie, които някога са се появявали на свободния пазар. Следващият собственик ще наследи и сервизния план Valkyrie Ownership Experience Program, макар че ще трябва да покрие оставащите четири годишни вноски от 25 хиляди евро, за да поддържа плана активен до август 2027 година.
