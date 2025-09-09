Новини
Новата C-Class също поема по пътя на големите решетки

Новата C-Class също поема по пътя на големите решетки

9 Септември, 2025 10:45 662 4

  • mercedes-
  • c-class-
  • eq-
  • glc

Електрическата версия на седана ще пристигне с най-новия дизайнерски език на Mercedes

Новата C-Class също поема по пътя на големите решетки - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Mercedes-Benz се готви да пусне на пазара изцяло електрическа версия на C-Class, която ще се продава заедно с модела с двигател с вътрешно горене и ще бъде пряк конкурент на новия BMW i3. Компанията предостави първоначален поглед върху електрическия C-Class в затъмнена тийзър снимка, разкриваща смел и модерен дизайн.

Тийзърът показва, че електрическата C-Class ще има внушителна предна решетка с четири осветени хоризонтални ламела, детайл, който я отличава от решетката с три ламела на новия електрически GLC. Фаровете също ще включват LED светлини с форма на звезда в дневните светлини. Очаква се общите пропорции на автомобила да бъдат подобни на настоящия седан C-Class, предлагайки познат, но и футуристичен вид.

Електрическият C-Class ще се основава на новата платформа MB.EA, която споделя с електрическия GLC. Тази архитектура включва 800-волтова система и 94 kWh литиево-йонна батерия, позволяваща впечатляващи скорости на бързо зареждане с постоянен ток до 330 kW. Mercedes-Benz е поставил амбициозната цел за пробег от 800 км, което би го направило един от седаните с най-голям пробег на пазара.

Макар че подробностите за задвижващия механизъм са ограничени, се очаква той да бъде наличен както в конфигурация със задно, така и със задвижване четири колела. Интериорът остава загадка, но се спекулира, че ще включва или масивния 39,1-инчов Hyperscreen, който се намира в GLC с EQ Technology, или по-компактната Superscreen конфигурация, която се вижда в новото поколение CLA. Очаква се електрическият C-Class да бъде представен с очакваното през 2026 г.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    0 0 Отговор
    И предишните модели произведени през 2010те са с големи решетки, дори V-класата от най-новите също е била с голяма решетка.

    10:47 09.09.2025

  • 2 Бай Амет чобанина

    3 1 Отговор
    Тва хептен грозно бе

    10:56 09.09.2025

  • 3 Поредно недоразумение!

    4 1 Отговор
    И Мерцедес не е това което беше, ниско качество, чести повреди, несигурност и т.н.

    10:58 09.09.2025

  • 4 таксиджия 🚖

    2 1 Отговор
    Електрически буклук със грозна решетка, ама светеща да се кефят чалгарите и ромите хееххе

    А за двг ще ползват 2.0 на бмв хехехе меркендес уйде у реката

    11:09 09.09.2025