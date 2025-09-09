Новини
Запознайте се с Skoda Vision O: Бъдещето на Octavia в електрическаата ера

9 Септември, 2025 12:50 535 4

Комбито показва бъдещето на марката

Запознайте се с Skoda Vision O: Бъдещето на Octavia в електрическаата ера - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Концепцията Skoda Vision O, представена на автомобилното изложение в Мюнхен, дава смела представа за бъдещото развитие на марката в сегмента на комби автомобилите, където в момента тя заема лидерска позиция в Европа. Макар че серийният модел, с очакваното пускане на пазара „през следващото десетилетие“, ще запази практичния стил на комби автомобил, неговият дизайн и технологии се отличават значително от днешните автомобили.

Vision O представя следващата еволюция на дизайнерския език „Modern Solid“ на Skoda. Той се отличава с дръзък, минималистичен екстериор с остри линии и уникална „tech-loop mask“ на мястото на традиционната решетка. Размерите на автомобила са по-големи от тези на настоящия Octavia Combi, като дължината му е 4850 mm, ширината – 1900 mm, а височината – 1500 mm. Интериорът му е също толкова авангарден, с минималистичен дизайн, доминиран от нов „Horizon Display“ с размери над 1,2 метра, който се простира по цялата дължина на таблото. Кабината дава приоритет на практичността и комфорта, предлагайки просторно багажно пространство с обем 650 литра при повдигнати задни седалки и над 1700 литра при сгънати.

Под капака Vision O се очаква да използва предстоящата Scalable Systems Platform (SSP) на Volkswagen Group, която ще бъде в основата и на следващото поколение електрически Golf. Концепцията е оборудвана с един електромотор на предния мост, който развива 155 kW (211 PS) и обещава пробег по WLTP до 420 км. Макар че някои от по-екстравагантните характеристики на концепцията, като „самоубийствените“ задни врати и вградения хладилник, е малко вероятно да бъдат включени в серийното производство, Vision O дава ясна представа за това как Skoda планира да съчетае вечния стил на каросерията с най-модерната електрическа технология.

  • 1 Перник

    Отговор
    Мани мани пази боже слепо да прогледа

    12:59 09.09.2025

  • 2 Кой нормален купува Шкода!

    Отговор
    Ужас, все по зле!

    13:04 09.09.2025

  • 3 като не те сака

    Отговор
    Оставия

    13:09 09.09.2025

  • 4 я още

    Отговор
    Илонщини
    Или
    Мъсковщини
    Инфант дизайн

    13:10 09.09.2025