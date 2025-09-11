Ferrari Testarossa се завърна като наследник на SF90

Ferrari официално възроди Testarossa с новия 849 Testarossa, хибриден хиперкар, който наследява SF90 като нов флагман на марката. Като почит към своето наследство и разширявайки границите на съвременните постижения, 849 се задвижва от plug-in хибридна система, която комбинира преработен V8 двигател с три електрически мотора. Тази задвижваща система произвежда общо 1036 конски сили, което позволява на колата да ускори от 0 до 100 км/ч за само 2,3 секунди и да достигне максимална скорост от 330 км/ч. Неговите характеристики се демонстрират допълнително от времето за обиколка от 1:17,5 на тестовата писта на Ferrari във Фиорано, което го прави със секунда и половина по-бърз от SF90.

Макар че дизайнът не имитира директно оригинала, той включва няколко фини детайла, които отдават почит на предшественика му, като черна декоративна лайсна, свързваща фаровете, и ръбата предна броня. Автомобилът е и чудо на активната аеродинамика, с разгъваем заден спойлер и два по-малки „близнаци“ спойлера. Опционалният пакет Assetto Fiorano добавя още по-агресивна аеродинамика и намалява теглото на колата допълнително.

849 Testarossa се предлага както в купе, така и в кабриолет Spider, като последният разполага с прибиращ се твърд покрив, който се сгъва за 14 секунди. Интериорът е по-фокусиран върху водача, с кокпит, вдъхновен от състезателните автомобили, и добре дошло завръщане към традиционните физически бутони на волана, които заменят сензорните контроли на последните модели. В Европа купето 849 Testarossa се предлага на цена от 460 000 евро, а Spider стартира от 500 000 евро. Производството ще започне през следващата година, а предварителните поръчки са достъпни веднага.