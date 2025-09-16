Тръмп в очакване на благоприятна търговска сделка

Британският премиер Киър Стармър очаква да сключи окончателно търговско споразумение между Великобритания и САЩ по време на посещението на американския президент Доналд Тръмп на Острова, съобщава вестник The Washington Post (WP).

Според него, Тръмп може да разчита на топло посрещане, тъй като правителството на Стармър се опитва да използва посещението му, за да сключи благоприятно търговско споразумение със САЩ, тъй като северноамериканската страна представлява 18% от общия обем на британската търговия. По-специално, WP посочва, че маршрутът на американския лидер ще бъде планиран по такъв начин, че да се избегне преминаването на кортежа на Тръмп покрай планираните демонстрации в знак на протест срещу пристигането му. Изданието припомни, че през май Вашингтон се е съгласил да намали тарифите върху продукти в автомобилния и аерокосмическия сектор на Великобритания, но не е постигнато окончателно споразумение по други сектори, като фармацевтиката, стоманата и алуминия.

Тръмп и Стармър може също да подпишат споразумение за технологично партньорство и големи инвестиции в ядрената енергетика, което ще позволи на страните да „разширят сътрудничеството си в областта на отбранителните технологии“.

Както съобщиха по-рано от Белия дом, Тръмп ще направи второ държавно посещение в Обединеното кралство от 16 до 18 септември. Очаква се президентът на САЩ да бъде приет от крал Чарлз III в замъка Уиндзор.

Тръмп направи първото си държавно посещение в Обединеното кралство през 2019 г. по време на първия си президентски мандат. След това, като част от тридневно посещение, той беше приет от кралица Елизабет II (1926-2022). В съвременната история Великобритания никога не е организирала второ държавно посещение за чуждестранна политическа фигура.