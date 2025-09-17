Европа е внесла рекордно количество LNG от началото на лятото

Европа продължава да внася рекордни количества втечнен природен газ (LNG), като доставките в региона надхвърлят 64 милиарда кубически метра от началото на летния сезон през април, според Gas Infrastructure Europe (GIE). В същото време нетното инжектиране на газ (разликата между обемите на инжектиране и добив) в европейските подземни газохранилища от началото на летния сезон възлиза само на около 52 милиарда кубически метра от 61 милиарда кубически метра, необходими за запълването им на 90% до предстоящата зима.

Инжектирането на газ в подземните газохранилища в страните от ЕС на 15 септември, според GIE, възлиза на 267 милиона кубически метра. Добивът е намалял до 15 милиона кубически метра. Общият обем гориво в ПГХ е едва седмият най-висок за юли за целия период на наблюдение - 89 милиарда кубически метра газ.

В момента европейските ПГХ са запълнени на 80,83% (6,5% по-ниско от средното за тази дата през последните пет години) в сравнение с 93,4% година по-рано. Според новите изисквания на Европейската комисия, страните от ЕС трябва да гарантират, че техните хранилища са запълнени на 90% с газ между 1 октомври и 1 декември всяка година. Освен това е разрешена 10% гъвкавост в случай на трудни условия за запълване на ПГХ. В същото време това изискване дава допълнителен тласък на растежа на цените на газа на европейския пазар. Нетното инжектиране на газ в Европа по време на сезона на запълване на ПГХ трябва да бъде най-малко 61 милиарда кубически метра, за да се отговори на стандарта за запълване. Това е с почти 50% по-високо от нетното впръскване година по-рано и е една от най-високите цифри в историята.

По-рано „Газпром“ прогнозира, че Европа ще има трудности с пълненето на хранилищата за зимата. Миналото лято страните от региона се нуждаеха от повече газ, за да попълнят резервите си, и в контекста на ограниченото въвеждане в експлоатация на нови мощности на пазара, те трябва да се конкурират за втечнен природен газ (ВПГ) с Азия, чието търсене на горивото нараства. Форумът на страните износителки на газ очакваше, че ЕС ще се сблъска със значителни трудности при пълненето на своите подземни хранилища за газ с 90% до зимата и прогнозира, че летните борсови цени на газа ще бъдат по-високи, отколкото през зимата, което подкопава икономическата целесъобразност на изпомпването на газ в хранилищата.

Времето в Европа тази седмица е малко по-топло, отколкото през предходния седемдневен период. Делът на вятърната енергия в производството на електроенергия в ЕС през август е бил средно 14%, през септември - около 18%. Средната покупна цена на газ в Европа през август тази година беше около 394 долара за хиляда кубически метра, през септември - около 392 долара.

През изминалия отоплителен сезон Европа внесе почти 63 милиарда кубически метра втечнен природен газ (LNG), което беше третата най-висока цифра за този период. По-голям обем регазифициран газ е доставен от LNG терминали към газотранспортната система на ЕС само през двата предходни зимни сезона.

Вносът на LNG от Европа през юни стана най-висок за този месец (12,2 милиарда кубически метра), но след това загуби рекордния си темп, който започна да расте отново с настъпването на есента. В момента капацитетите за регазификация са заредени на 51% от максимума си.