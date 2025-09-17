Европа е внесла рекордно количество LNG от началото на лятото

Европа продължава да внася рекордни количества втечнен природен газ (LNG), като доставките в региона надхвърлят 64 милиарда кубически метра от началото на летния сезон през април, според Gas Infrastructure Europe (GIE). В същото време нетното инжектиране на газ (разликата между обемите на инжектиране и добив) в европейските подземни газохранилища от началото на летния сезон възлиза само на около 52 милиарда кубически метра от 61 милиарда кубически метра, необходими за запълването им на 90% до предстоящата зима.
Инжектирането на газ в подземните газохранилища в страните от ЕС на 15 септември, според GIE, възлиза на 267 милиона кубически метра. Добивът е намалял до 15 милиона кубически метра. Общият обем гориво в ПГХ е едва седмият най-висок за юли за целия период на наблюдение - 89 милиарда кубически метра газ.
В момента европейските ПГХ са запълнени на 80,83% (6,5% по-ниско от средното за тази дата през последните пет години) в сравнение с 93,4% година по-рано. Според новите изисквания на Европейската комисия, страните от ЕС трябва да гарантират, че техните хранилища са запълнени на 90% с газ между 1 октомври и 1 декември всяка година. Освен това е разрешена 10% гъвкавост в случай на трудни условия за запълване на ПГХ. В същото време това изискване дава допълнителен тласък на растежа на цените на газа на европейския пазар. Нетното инжектиране на газ в Европа по време на сезона на запълване на ПГХ трябва да бъде най-малко 61 милиарда кубически метра, за да се отговори на стандарта за запълване. Това е с почти 50% по-високо от нетното впръскване година по-рано и е една от най-високите цифри в историята.
По-рано „Газпром“ прогнозира, че Европа ще има трудности с пълненето на хранилищата за зимата. Миналото лято страните от региона се нуждаеха от повече газ, за да попълнят резервите си, и в контекста на ограниченото въвеждане в експлоатация на нови мощности на пазара, те трябва да се конкурират за втечнен природен газ (ВПГ) с Азия, чието търсене на горивото нараства. Форумът на страните износителки на газ очакваше, че ЕС ще се сблъска със значителни трудности при пълненето на своите подземни хранилища за газ с 90% до зимата и прогнозира, че летните борсови цени на газа ще бъдат по-високи, отколкото през зимата, което подкопава икономическата целесъобразност на изпомпването на газ в хранилищата.
Времето в Европа тази седмица е малко по-топло, отколкото през предходния седемдневен период. Делът на вятърната енергия в производството на електроенергия в ЕС през август е бил средно 14%, през септември - около 18%. Средната покупна цена на газ в Европа през август тази година беше около 394 долара за хиляда кубически метра, през септември - около 392 долара.
През изминалия отоплителен сезон Европа внесе почти 63 милиарда кубически метра втечнен природен газ (LNG), което беше третата най-висока цифра за този период. По-голям обем регазифициран газ е доставен от LNG терминали към газотранспортната система на ЕС само през двата предходни зимни сезона.
Вносът на LNG от Европа през юни стана най-висок за този месец (12,2 милиарда кубически метра), но след това загуби рекордния си темп, който започна да расте отново с настъпването на есента. В момента капацитетите за регазификация са заредени на 51% от максимума си.
1 Пич
Коментиран от #4
15:09 17.09.2025
2 Последния Софиянец
15:09 17.09.2025
3 оня с коня
Коментиран от #14
15:09 17.09.2025
4 голям смях
До коментар #1 от "Пич":че тя да не го плаща от джоба си?
плаща го с ваще пари , ако ще и да е на петорна цена пука й на урсулицатаа цената
15:10 17.09.2025
5 А каква е цената
Усещате ли как ще хрупаме зелено и от изток и от запад скъпи български граждани та чак ще ни преседне. Едното зелено от запад убива икономиката а на другото зелено на изток му даваме за да краде и шмърка.
Коментиран от #7, #9
15:13 17.09.2025
6 1488
ми че как иначе после ше печели от продажба на оръжие на 404
15:15 17.09.2025
7 Газта е скъпа но
До коментар #5 от "А каква е цената":демократична. Бай Дони и я купува заедно с петролните продукти от Русия и я превръща срещу 30% в демократична и ние я пием вече с удоволствие.
Друго си е да пиеш демократична газ.
15:17 17.09.2025
8 мьрсуль
забраняваш други страни да купуват руски газ за да се правиш на демократ, електората ти доволни
финансираш руския режим, путин доволен.
продаваш оръжие на украйна, зелето доволно.
всички са доволни, но бай вече аз
15:19 17.09.2025
9 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #5 от "А каква е цената":на кой му пука ? цената е без значение каква е, плаща се от общите пари
15:24 17.09.2025
10 ДългоИме
15:24 17.09.2025
11 мьрсуль
финансираш руския режим като му купуваш газта, путин доволен
продаваш оръжие на украйна, зелето доволно
забраняваш други страни да купуват руски газ щото "русия лоша", а реално е за да никой да не ти краде от нишата и едновременно имиджа ти пред европейците е уж на баш демократ
виждате ли колко пари има в една война ?
и после вервайте на баба ви мьрсуль
15:24 17.09.2025
12 Фрау фон SS – Урсуланка
да се купува руски петрол и газ
за да не прави Путин повече пари
някъде другаде 😁
15:28 17.09.2025
13 Един
15:40 17.09.2025
14 Един
До коментар #3 от "оня с коня":Газпром сключи договор с китайците надвишаващ доставките за Европа
трябва да кажеш Сбогом Европа!
15:41 17.09.2025