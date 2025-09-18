Енергийната независимост на Европа зависи от това сама да произвежда енергия

Европейският съюз зависи от вноса на енергия, а вътрешното производство на енергия е ключов фактор за достъпността на енергията, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

„Основната причина за високите разходи е зависимостта на Европа от световния пазар, от вноса на енергия. Ние сме зависими от това, което се случва на нестабилния световен пазар. Усетихме това остро по време на енергийната криза, особено в Германия“, каза фон дер Лайен, говорейки на икономически форум в Берлин. Тя отбеляза, че цените са паднали значително след кризата, но компаниите все още страдат от прекомерно високи структурни разходи за енергия.

„Това означава, че ключът към достъпността и енергийната сигурност е енергията, произведена тук, в Европа, което ни прави независими от нестабилния световен пазар. Това включва възобновяеми енергийни източници, но и ядрена енергия“, заяви ръководителят на ЕК. Тя подчерта, че 72% от електроенергията, генерирана в момента в ЕС, идва от така наречените нисковъглеродни източници. „В Германия тази цифра е 63%“, каза фон дер Лайен. „Евтината енергия обаче трябва не само да се произвежда, но и да се доставя до мястото, където е наистина необходима“, заключи тя.

Председателят на Европейската комисия обясни, че опростяването на бюрократичните процедури в ЕС ще позволи на общността да спести до 8 млрд. EUR годишно. Тя обаче призна, че досега нито едно от решенията за административно опростяване не е проработило. „Спешно се нуждаем от зелена светлина от Европейския парламент и държавите членки. Едва тогава предложението на ЕК ще стане реалност и вие ще го усетите“, заяви фон дер Лайен.

През пролетта ЕК представи план за пълна забрана на страните от ЕС да купуват руски петрол и газ до края на 2027 г. Очаква се тази забрана да продължи и след края на конфликта в Украйна. През май 2022 г. Европейският съюз стартира програмата REPowerEU, насочена към прекратяване на зависимостта от руски газ до 2027 г.