18 Септември, 2025 14:45

  • германия-
  • ес-
  • енергия-
  • урсула фон дер лaйен

В момента Европейският съюз зависи от вноса на енергия

Енергийната независимост на Европа зависи от това сама да произвежда енергия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Европейският съюз зависи от вноса на енергия, а вътрешното производство на енергия е ключов фактор за достъпността на енергията, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Основната причина за високите разходи е зависимостта на Европа от световния пазар, от вноса на енергия. Ние сме зависими от това, което се случва на нестабилния световен пазар. Усетихме това остро по време на енергийната криза, особено в Германия“, каза фон дер Лайен, говорейки на икономически форум в Берлин. Тя отбеляза, че цените са паднали значително след кризата, но компаниите все още страдат от прекомерно високи структурни разходи за енергия.

Това означава, че ключът към достъпността и енергийната сигурност е енергията, произведена тук, в Европа, което ни прави независими от нестабилния световен пазар. Това включва възобновяеми енергийни източници, но и ядрена енергия“, заяви ръководителят на ЕК. Тя подчерта, че 72% от електроенергията, генерирана в момента в ЕС, идва от така наречените нисковъглеродни източници. „В Германия тази цифра е 63%“, каза фон дер Лайен. „Евтината енергия обаче трябва не само да се произвежда, но и да се доставя до мястото, където е наистина необходима“, заключи тя.

Председателят на Европейската комисия обясни, че опростяването на бюрократичните процедури в ЕС ще позволи на общността да спести до 8 млрд. EUR годишно. Тя обаче призна, че досега нито едно от решенията за административно опростяване не е проработило. „Спешно се нуждаем от зелена светлина от Европейския парламент и държавите членки. Едва тогава предложението на ЕК ще стане реалност и вие ще го усетите“, заяви фон дер Лайен.

През пролетта ЕК представи план за пълна забрана на страните от ЕС да купуват руски петрол и газ до края на 2027 г. Очаква се тази забрана да продължи и след края на конфликта в Украйна. През май 2022 г. Европейският съюз стартира програмата REPowerEU, насочена към прекратяване на зависимостта от руски газ до 2027 г.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Енергийна независимост

    16 2 Отговор
    Ей сега оня ще се разпише че без Вова, няма такава.

    14:47 18.09.2025

  • 2 Селянин

    26 1 Отговор
    Като искате да сте енергийно независими, отваряйте си въглищните мини и копайте яко, нали плюете по руската газ.

    Коментиран от #13

    14:48 18.09.2025

  • 3 :))

    24 2 Отговор
    Тази е ненормална

    14:48 18.09.2025

  • 4 Трол

    13 1 Отговор
    Енергийната независимост зависи от много неща.

    14:49 18.09.2025

  • 5 Заради безумията на

    24 2 Отговор
    Брюксел се докарахме дотам да сме енергийно зависими. Зелени сделки и други подобни глупости. Тази на снимката е за затвора. Е най добрия случай доживот. Бедна ми Европа, имала си да патиш.

    14:50 18.09.2025

  • 6 ежко

    23 2 Отговор
    Маймуна която само е раждала и никога не е работила нормална работа, ще ни води към светло бъдеще с голямата си заплата?!?Докъде смятате че ще ни заведе?

    14:50 18.09.2025

  • 7 Един

    19 2 Отговор
    Тази е наистина малоумна!
    Европа няма ресурси и капацитет за такова производство! Или ще зависим частично от Русия за въглеводородни енергийни източници - или от изцяло ще зависим от Китай за "зелена" енергия! Средно положение няма! А зелената става все по-скъпа защото е нискоефективна, под 20% ефективност и непостоянна.

    Европа се води от шайка безумци или откровени престъпници! Колкото по-далече - толкова по-добре!

    14:51 18.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Стенли

    13 2 Отговор
    Е че каква енергийна независимост може да има ЕС единствено евтините ресурси от Русия осигуряваха някаква конкурентноспособност но за съжаление това приключи единствено ядрена енергия но и там нещата са сложни

    14:51 18.09.2025

  • 10 Амииии

    15 1 Отговор
    почвай да ядеш боб и яко да пАрдиш? Друга алтернатива няма.

    14:51 18.09.2025

  • 11 Баба Евро Пейка

    13 2 Отговор
    Хабе бабата Урсула да отива в гроба, че съсипа Евросъюза !

    14:51 18.09.2025

  • 12 Ще станем амиши

    9 1 Отговор
    с конска тяга. Аз съм против АЕЦ и газ.
    Зелен съм и ще хрупам само такова.
    И коня ми също.

    Коментиран от #23

    14:53 18.09.2025

  • 13 Оставете я

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Селянин":

    Само като съсипя Европейския съюз има шанс ние да се спасим от него. Ще дойде някой друг ще промени нещата и ще ни за глоби още повече.

    14:55 18.09.2025

  • 14 фондер

    10 1 Отговор
    С това гинеколожко изказване, се показва че Ес стратегиите за зелени енергии и енергонезависимост са лакърдии и бошлафове. Пълно объркване. Има ли пилот в самолета???

    14:59 18.09.2025

  • 15 Пич

    10 1 Отговор
    Тая е тъпа та се премета !!! Повече от ветърните мелници се премета !!!

    14:59 18.09.2025

  • 16 пешо

    12 1 Отговор
    вещица

    15:00 18.09.2025

  • 17 Цвете

    8 1 Отговор
    Урсуло, започваме да фотосоинтезираме

    15:00 18.09.2025

  • 18 Българин

    5 2 Отговор
    ивропката няма как да произвежда енергия! Единственото спасение може да дойде от Русия, но с цената на пълно подчинение пред руските интереси. Това историята го доказала многократно!

    15:02 18.09.2025

  • 19 долу ЕС и сащ

    9 1 Отговор
    България беше независима до ЕС! както искате така го разбирайте

    15:03 18.09.2025

  • 20 защо

    6 1 Отговор
    Ако успеете да впрегнете слугинажа, подмазвачеството и некомпетентността на ЕК, то ще произведете енергия за цялото северно полукълбо.

    Коментиран от #22

    15:12 18.09.2025

  • 21 Имаш Вода !

    2 1 Отговор
    Имаш Вода !

    Произвеждай си Енергията !

    Коментиран от #26

    15:21 18.09.2025

  • 22 Само с !

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "защо":

    Само с !
    П ! Р ! ъ ! Д ни !

    Не става !

    15:24 18.09.2025

  • 23 Сигурно и оная ми !

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ще станем амиши":

    Сигурно и оная ми !

    Работа !

    Мъпреки !

    Че не е !

    Зелена !

    15:28 18.09.2025

  • 24 Анонимен

    3 0 Отговор
    Дай пари да си довършим Белене тогава! Пак ще си заслужаваш да те бутнем вътре после, ама ти вече ни наказваш за това.

    15:36 18.09.2025

  • 25 ЕСССР

    5 0 Отговор
    Съчка и коричка и яко търкане в шепите урсуланците, ще откиват огъня!

    15:38 18.09.2025

  • 26 Да бе да...?!

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Имаш Вода !":

    ,,Вода"...,ама в БГ-то ,вече и тя е дефицитна стока...🙄😮‍💨😨🤭!

    15:38 18.09.2025

  • 27 Прегледах коментарите...!

    4 0 Отговор
    Е как така,поне един не се сбърка да каже нещо положително за нашата Шефка на ЕК-Урсула фонн дерЛайнен...?!?!
    Явно- има защо...!

    15:41 18.09.2025

  • 28 В В.П.

    0 0 Отговор
    Енерголайнен съсипа ЕСССР..Помогна ,разбира се Окрайната ...За тия нещастници само единична килия в далечно място от цивилизацията..

    15:44 18.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 европиец

    0 0 Отговор
    Доколкото си спомням точно ЕС ни затвори реакторите на АЕЦ Козлодуй и спря Белене .Само Козлодуй да работеше на пълна мошност , нямше да ни трябва друга енергия .Айде сега ЕС спешно да ни отвори реакторите и ще имаме самостоятелна енергетика .Ако може да махне и ЕРП , ние и без друго си имаме НЕК .Лицемери !

    15:54 18.09.2025