Енергийната независимост на Европа зависи от това сама да произвежда енергия

Европейският съюз зависи от вноса на енергия, а вътрешното производство на енергия е ключов фактор за достъпността на енергията, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
„Основната причина за високите разходи е зависимостта на Европа от световния пазар, от вноса на енергия. Ние сме зависими от това, което се случва на нестабилния световен пазар. Усетихме това остро по време на енергийната криза, особено в Германия“, каза фон дер Лайен, говорейки на икономически форум в Берлин. Тя отбеляза, че цените са паднали значително след кризата, но компаниите все още страдат от прекомерно високи структурни разходи за енергия.
„Това означава, че ключът към достъпността и енергийната сигурност е енергията, произведена тук, в Европа, което ни прави независими от нестабилния световен пазар. Това включва възобновяеми енергийни източници, но и ядрена енергия“, заяви ръководителят на ЕК. Тя подчерта, че 72% от електроенергията, генерирана в момента в ЕС, идва от така наречените нисковъглеродни източници. „В Германия тази цифра е 63%“, каза фон дер Лайен. „Евтината енергия обаче трябва не само да се произвежда, но и да се доставя до мястото, където е наистина необходима“, заключи тя.
Председателят на Европейската комисия обясни, че опростяването на бюрократичните процедури в ЕС ще позволи на общността да спести до 8 млрд. EUR годишно. Тя обаче призна, че досега нито едно от решенията за административно опростяване не е проработило. „Спешно се нуждаем от зелена светлина от Европейския парламент и държавите членки. Едва тогава предложението на ЕК ще стане реалност и вие ще го усетите“, заяви фон дер Лайен.
През пролетта ЕК представи план за пълна забрана на страните от ЕС да купуват руски петрол и газ до края на 2027 г. Очаква се тази забрана да продължи и след края на конфликта в Украйна. През май 2022 г. Европейският съюз стартира програмата REPowerEU, насочена към прекратяване на зависимостта от руски газ до 2027 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Енергийна независимост
14:47 18.09.2025
2 Селянин
Коментиран от #13
14:48 18.09.2025
3 :))
14:48 18.09.2025
4 Трол
14:49 18.09.2025
5 Заради безумията на
14:50 18.09.2025
6 ежко
14:50 18.09.2025
7 Един
Европа няма ресурси и капацитет за такова производство! Или ще зависим частично от Русия за въглеводородни енергийни източници - или от изцяло ще зависим от Китай за "зелена" енергия! Средно положение няма! А зелената става все по-скъпа защото е нискоефективна, под 20% ефективност и непостоянна.
Европа се води от шайка безумци или откровени престъпници! Колкото по-далече - толкова по-добре!
14:51 18.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Стенли
14:51 18.09.2025
10 Амииии
14:51 18.09.2025
11 Баба Евро Пейка
14:51 18.09.2025
12 Ще станем амиши
Зелен съм и ще хрупам само такова.
И коня ми също.
Коментиран от #23
14:53 18.09.2025
13 Оставете я
До коментар #2 от "Селянин":Само като съсипя Европейския съюз има шанс ние да се спасим от него. Ще дойде някой друг ще промени нещата и ще ни за глоби още повече.
14:55 18.09.2025
14 фондер
14:59 18.09.2025
15 Пич
14:59 18.09.2025
16 пешо
15:00 18.09.2025
17 Цвете
15:00 18.09.2025
18 Българин
15:02 18.09.2025
19 долу ЕС и сащ
15:03 18.09.2025
20 защо
Коментиран от #22
15:12 18.09.2025
21 Имаш Вода !
Произвеждай си Енергията !
Коментиран от #26
15:21 18.09.2025
22 Само с !
До коментар #20 от "защо":Само с !
П ! Р ! ъ ! Д ни !
Не става !
15:24 18.09.2025
23 Сигурно и оная ми !
До коментар #12 от "Ще станем амиши":Сигурно и оная ми !
Работа !
Мъпреки !
Че не е !
Зелена !
15:28 18.09.2025
24 Анонимен
15:36 18.09.2025
25 ЕСССР
15:38 18.09.2025
26 Да бе да...?!
До коментар #21 от "Имаш Вода !":,,Вода"...,ама в БГ-то ,вече и тя е дефицитна стока...🙄😮💨😨🤭!
15:38 18.09.2025
27 Прегледах коментарите...!
Явно- има защо...!
15:41 18.09.2025
28 В В.П.
15:44 18.09.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 европиец
15:54 18.09.2025