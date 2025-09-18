Новини
Швейцарският износ за САЩ се срина
  Тема: Войната на митата

Швейцарският износ за САЩ се срина

18 Септември, 2025 15:25 679 3

Причината са митата на Тръмп

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Налагането на 39% мито на Швейцария от администрацията на САЩ нанесе сериозен удар на износа на алпийската република за САЩ, съобщи Bloomberg, позовавайки се на швейцарските митници.

Според митническата агенция, обемът на износа на страната в чужбина е спаднал с 22% през август в сравнение с юли. По-конкретно, износът на часовници е намалял с 8,8%, докато износът на фармацевтични продукти е намалял с 1,3%.

Вносът от най-голямата икономика в света за Швейцария е останал практически непроменен. Това позволи на САЩ да намалят търговския си дефицит с Швейцария до 2,06 милиарда швейцарски франка (2,6 млрд. USD) от 2,93 милиарда швейцарски франка (3,71 млрд. USD) през предходния месец.

Властите в Берн бяха „шокирани“ от митото, най-високото сред развитите страни. Експертите определиха рязкото увеличение на търговския излишък на Швейцария със САЩ през 2024 г. като най-вероятната причина за това мито. Миналата година той се е увеличил с 56% в сравнение с 2023 г.

Като цяло страната е изнесла стоки за САЩ на стойност 60,9 млрд. USD през 2024 г., предимно фармацевтични продукти, медицински изделия, кафе, часовници и злато. Златото, най-големият износен артикул, е представлявало 11,5 млрд. USD.

На 1 август Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която се налагат мита от 15% до 41% за повече от 60 държави и Европейския съюз. Тези тарифи влязоха в сила на 8 август. Най-високите тарифи, наред с Швейцария, бяха наложени на страни като Ирак (35%), Сърбия (35%), Лаос (40%), Мианмар (40%) и Сирия (41%).


Швейцария
