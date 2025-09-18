Китай тества нов морски маршрут

Китайското пристанище Нингбо се готви да пусне на вода товарен кораб, който ще тества нов морски маршрут през Северния морски път, съобщава Politico.
Планирано е корабът да отплава на 20 септември. Въпреки че китайските компании вече са извършвали пробни превози през Северния морски път, предстоящият маршрут ще бъде по-сложен. „Те вече са извършвали превози от точка до точка, например от китайско пристанище до Хамбург или Санкт Петербург. Това пътуване е различно. Корабът ще акостира в четири пристанища в Китай, след което ще пътува през Арктика и след това ще посети Обединеното кралство, Ротердам, Хамбург и Гданск. „Това наистина прилича повече на редовен морски корабен маршрут“, каза пред изданието Малте Хумперт, основател на Американския арктически институт.
Той отбеляза, че само преди 5 до 10 години всички са смятали, че корабоплаването по Северния морски път ще бъде малко вероятно преди 2040-2050 г. „Сега е 2025 г. и китайците вече го правят. Дали е печелившо за тях? Няма значение; става въпрос за натрупване на знания, за разбиране как да се прави. „Това правят китайците – натрупват опит и обучават екипажи“, каза експертът.
Хъмпърт обясни, че развитието на Северния морски път е станало възможно благодарение на изменението на климата, тъй като тези промени се случват по-бързо в Арктическия регион, отколкото в други части на планетата. Въпреки това той смята, че световната търговия ще продължи да протича предимно по традиционния маршрут през Суецкия канал.
„Ако превъртим напред с 30-40 години и дотогава ледената покривка ще е намаляла с още 30-50%, ще имаме половин година без лед по Северния морски път, тогава Арктика ще се превърне в много привлекателен вариант. Арктика няма да замени Суецкия канал скоро. Не е това въпросът. И Суецкият канал, и Панамският канал все още са тук. Но Арктика ще бъде допълнителен маршрут“, заключи експертът.
1 Някой
Ама защо на картинката сте отрязали маршрута и информацията за дължината на морския път от Китай до Ротердам през Суецкия канал?


2 Сатана Z
Първият транзитен товарен полет от Китай до Европа през Арктика започна на 15 септември. По този начин Северният морски път се превръща в нова граница за икономическо партньорство между Москва и Пекин.

3 Добър ден

4 Не че нещо

5 ахахаха

6 си дзън
пристанище на новия път.

7 Хаха
Климатични промени

8 Спецназ
да си пушиш лулата на капитанския мостик и да го следваш??
Даже след като платиш на руснаците за танка отпред
заради 1/3 по-късия път
си с 30-40% по-малко разходи за всичко. ФАКТ!

9 az СВО Победа80
1. Не го "правят" китайците, както ни обяснява пишман "експертът", а го правят, т.е. всичко става благодарение на руснаците! СМП минава през техните териториални води и те пробиват пътя през леда, благодарение на флота си от ледоразбивачи /най-многобройният в света/.
2. СМП ще бъде основният морски търговски маршрут до 5-10 години.

10 Милена
До коментар #1 от "Някой":Защото сме ттъпи мисирки.

11 Оти да се лажеме?
Нали затова изкупиха големи, а някъде даже и мажоритарни дялове от емблематични гръцки пристанища? Сега ще ги разщирят и може дори да построят нови за още по голям капацитет. Вместо да ходят чак до Ротердам разтоварват в Гърция и по новия шенгенски коридор, без митнически проверки, през България, Румъния и Унгария имат достъп до целия ЕС. Така пестят доста разходи и време, вместо да пътуват още няколко дни до Ротердам, а от там стоките да се транспортират на шлепове и малки речни корабчета по каналите до Виена откъдето поемат за европейски държави без излаз на море. Австрийците и нидерландците нали затова отдавна ни спъваха приемането в Шенген?

12 Да обЙясня на ΕβροΜин ΔиΛяците
е с около 40000 километра
по-кратък от този
през Суетския канал.
Не напразно Русия пусна на вода
цяла флотилия с атомни ледоразбивачи 😉


13 Чонев
До коментар #12 от "Да обЙясня на ΕβροΜин ΔиΛяците":Объркал си една 0. Този маршрут е бавен през зимата, ледоколите се движат бавно. Не могат широки контейнеровози да минават. Нови кораби ще трябва да направят. Няма да стане бързо и ще е скъпо. Но нека се плашат фашистите.
