Цената на златото с исторически връх

Цената на фючърсите върху златото с доставка през декември 2025 г. на борсата Comex (поделение на Нюйоркската търговска борса) достигна нов исторически връх, покачвайки се над 3800 USD за тройунция, според данни от търговията.

Към 11:38 ч. цената на благородния метал беше 3800,3 USD за тройунция (ръст от 0,51%). До 11:48 ч. се ускори до 3808,6 USD за тройунция (ръст от 0,73%).

Междувременно цената на фючърсите върху суровия петрол Brent с доставка през ноември 2025 г. на лондонската борса ICE падна с 0,36% до 66,32 USD за барел. Цената на фючърсите на суровия петрол WTI с доставка през ноември се повиши с 0,31% до 62,1 USD за барел.