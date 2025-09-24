Президентът на САЩ Доналд Тръмп е бизнесмен и иска да принуди целия свят да купува американски петрол и втечнен природен газ на по-висока цена.

„Президентът Тръмп никога не е крил намерението си да гарантира икономическите интереси на САЩ. Най-простото нещо е да принуди целия свят да купува американски петрол на по-висока цена и американски втечнен природен газ на по-висока цена“, каза прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков в интервю за РБК.

Тръмп се движи напред, избягвайки всякакви сложни дипломатически тактики, уточни говорителят на Кремъл. „Той е бизнесмен и иска, да речем, да принуди европейците да купуват малки раци за 5 рубли, вместо големи за 3 рубли. Всеки, който си спомня тази кратка история, ще разбере“, отбеляза Песков.

Според него, това наистина е вярно и е въпрос на икономическа целесъобразност. „Може би американците могат да принудят европейците да купуват енергийни ресурси на по-високи цени. И в много отношения са успели. Много европейски страни започнаха да купуват втечнен газ на по-високи цени. Това е поставило допълнителна тежест върху бюджетите им. „Това, от своя страна, е натоварило джобовете на техните данъкоплатци“, продължи говорителят на Кремъл.

Когато германците и баварците започнаха да получават двуцифрени сметки за ток, те започнаха да излизат извън зоната си на комфорт и това не им харесва, поясни той. „Това се отнася не само за германците, но и за почти всички [европейци] и, може би в по-малка степен, разбира се, за Франция – все пак това е страна, където по-голямата част от производството идва от ядрена енергия. Но всички останали страни са зависими от петрол и газ“, заключи той.

