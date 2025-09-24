Новини
Бизнес »
Тръмп иска да принуди целия свят да купува американски енергийни ресурси на по-висока цена

Тръмп иска да принуди целия свят да купува американски енергийни ресурси на по-висока цена

24 Септември, 2025 14:11 1 095 17

  • сащ-
  • русия-
  • европа-
  • енергийни ресурси-
  • дмитрий песков

Когато германците и баварците започнаха да получават двуцифрени сметки за ток, те започнаха да излизат извън зоната си на комфорт

Тръмп иска да принуди целия свят да купува американски енергийни ресурси на по-висока цена - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е бизнесмен и иска да принуди целия свят да купува американски петрол и втечнен природен газ на по-висока цена.

„Президентът Тръмп никога не е крил намерението си да гарантира икономическите интереси на САЩ. Най-простото нещо е да принуди целия свят да купува американски петрол на по-висока цена и американски втечнен природен газ на по-висока цена“, каза прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков в интервю за РБК.

Тръмп се движи напред, избягвайки всякакви сложни дипломатически тактики, уточни говорителят на Кремъл. „Той е бизнесмен и иска, да речем, да принуди европейците да купуват малки раци за 5 рубли, вместо големи за 3 рубли. Всеки, който си спомня тази кратка история, ще разбере“, отбеляза Песков.

Според него, това наистина е вярно и е въпрос на икономическа целесъобразност. „Може би американците могат да принудят европейците да купуват енергийни ресурси на по-високи цени. И в много отношения са успели. Много европейски страни започнаха да купуват втечнен газ на по-високи цени. Това е поставило допълнителна тежест върху бюджетите им. „Това, от своя страна, е натоварило джобовете на техните данъкоплатци“, продължи говорителят на Кремъл.

Когато германците и баварците започнаха да получават двуцифрени сметки за ток, те започнаха да излизат извън зоната си на комфорт и това не им харесва, поясни той. „Това се отнася не само за германците, но и за почти всички [европейци] и, може би в по-малка степен, разбира се, за Франция – все пак това е страна, където по-голямата част от производството идва от ядрена енергия. Но всички останали страни са зависими от петрол и газ“, заключи той.

Източник: tass.ru


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    28 2 Отговор
    Вярно е! Вижда се - Тръмп иска да продава енергоресурси и оръжие на всички по света, като се опитва със заплахи и рекет да откаже конкуренцията.
    И това ще е до време.

    14:13 24.09.2025

  • 2 Боруна Лом

    29 1 Отговор
    АЙ, ЧИСТИТО!И ТО РУСКИ ГАЗ НА ТРОЙНАТА ЦЕНА! ДЖИЛЯЗКОООООО, БЕЗРОДНИКОО!

    14:13 24.09.2025

  • 3 Георги

    23 0 Отговор
    нее, само така се усеща. Юатите не искат всички зависими от тях! Те са за диверсификация и демокрация, и там още няколко модерни добре звучащи думички.

    14:17 24.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ДА ТЕ ПРИНУДЯТ Е РАЗБИРАЕМО

    12 0 Отговор
    НО САМ ДА СЕ НАБУТАШ КАКТО С ЛУКОЙЛ , САМОЛЕТИТЕ БЕЗ КОНКУРС,ПРОТИВОКОРАБНИТЕ РАКЕТИ СИ Е ЧИСТО СЛАГАЧЕСТВО И ОТКРОВЕНА ГЛУПОСТ.ТАМ ТРЪМП НЯМА ВИНА

    14:20 24.09.2025

  • 6 Мдааа

    14 1 Отговор
    Най-смешното е че повечето се връзват на акъла на Бай Дончо вместо да му теглят една? Това, че са коленичили пред него не почива на никаква логика!? САЩ е колос на глинени крака, въздух под налягане и ако поне половината не бяха му се връзвали на рекета, САЩ да беше отекъл вече!

    14:21 24.09.2025

  • 7 Тома

    14 0 Отговор
    Ами той е таткото на всички евроатлантици които се надпреварват да му целунат г.за

    14:22 24.09.2025

  • 8 Някой

    8 0 Отговор
    Както налага мита на ЕС и по-големи за метали, така тук трябваше да наложат 100% мито на американският газ. И никакви споразумения за суми за закупуването му и за оръжия.

    Коментиран от #17

    14:25 24.09.2025

  • 9 ЗЕЛЕНА ИЗМАМА

    4 0 Отговор
    Добро утро, ама хова не го иска само Тръмп, а е политика на краварите от едно 15г. Що мислите че беше рева за газ по борсови цени, а не по дългосрочни договори? Щото иначе няма шанс краварския втечнен с кораби да се продава. Както и няма шанс да се добива ако петрола е евтин. Сopoснята в ЕССР използва някъв момент преди години, когато борсовите цени бяха паднали по тези по дългосрочен договор и орева opталъка. 2021, когато газта поскъпна, американците имаха 35% дял в доставките в ЕССР. Някой козяк да рева че американците не изсипват големи количества газ на борсата за да падне ценана. А в Азия някой да рева че американци или руснаци са им виновни за поскъпването? Как може ЕССР да изисква от консорциум фирми, (т.е. доставчик и клиентите му в Европа, които си правят свой газопровод) 50 процента от капацитета на газопровода да е свободен за други доставчици? От къде по тая тръба ще се появи друг газ? Катар ще закара газ до Европа в началото на Северен поток вместо по най-краткия път? Или да направи два газопровода вместо един, образно казано, и единия да стои празен. Което ще оскъпи газопровода и потребителите ще плащат за това оскъпяване. Ама на краварите газта ще може да се продава. Щото иначе нямат шанс без такива изкуствени оскъпявания.

    14:37 24.09.2025

  • 10 Жоро

    2 2 Отговор
    Кое е по-добре? По скъпо или да купуваш от смъртния ви враг-Русия?

    Коментиран от #13, #15

    14:44 24.09.2025

  • 11 Реалист

    6 0 Отговор
    "Когато германците и баварците започнаха да получават двуцифрени сметки за ток, те започнаха да излизат извън зоната си на комфорт и това не им харесва". В Бе-Ге-то отдавна сме ги задминали. Ние сме с три и четири цифрени сметки за ток и сме отдавна извън зоната си на комфорт, ама тука е така.

    14:46 24.09.2025

  • 12 Всъщност

    5 0 Отговор
    Тръмп иска да продава на целия свят Руски ресурси , но американците да прибират печалбата .

    14:52 24.09.2025

  • 13 Да бе , да ?! 🤔

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Жоро":

    Русия е единствената ни , доказана защита от естествения ни доказан враг - Турция !

    14:53 24.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Да бе , да ?! 🤔

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Жоро":

    Русия е единствената ни , доказана защита от естествения ни доказан враг - Турция !

    14:54 24.09.2025

  • 16 интересно

    2 0 Отговор
    Защо Русия не може да налага санкции на САЩ? Уж силна Русия, искаме под тяхното крило да се скрием,а не може себе си да опази .

    15:26 24.09.2025

  • 17 Малкия холандец

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    Как ще му наложат мита за ресурси които няма от къде другаде да вземат?
    Самата вещица урсула му обеща в Вашингтон,че ще им закупим енергийни ресурси за 700милиарда само да не налага високи мита

    15:33 24.09.2025