Тръмп иска да принуди целия свят да купува американски енергийни ресурси на по-висока цена

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е бизнесмен и иска да принуди целия свят да купува американски петрол и втечнен природен газ на по-висока цена.
„Президентът Тръмп никога не е крил намерението си да гарантира икономическите интереси на САЩ. Най-простото нещо е да принуди целия свят да купува американски петрол на по-висока цена и американски втечнен природен газ на по-висока цена“, каза прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков в интервю за РБК.
Тръмп се движи напред, избягвайки всякакви сложни дипломатически тактики, уточни говорителят на Кремъл. „Той е бизнесмен и иска, да речем, да принуди европейците да купуват малки раци за 5 рубли, вместо големи за 3 рубли. Всеки, който си спомня тази кратка история, ще разбере“, отбеляза Песков.
Според него, това наистина е вярно и е въпрос на икономическа целесъобразност. „Може би американците могат да принудят европейците да купуват енергийни ресурси на по-високи цени. И в много отношения са успели. Много европейски страни започнаха да купуват втечнен газ на по-високи цени. Това е поставило допълнителна тежест върху бюджетите им. „Това, от своя страна, е натоварило джобовете на техните данъкоплатци“, продължи говорителят на Кремъл.
Когато германците и баварците започнаха да получават двуцифрени сметки за ток, те започнаха да излизат извън зоната си на комфорт и това не им харесва, поясни той. „Това се отнася не само за германците, но и за почти всички [европейци] и, може би в по-малка степен, разбира се, за Франция – все пак това е страна, където по-голямата част от производството идва от ядрена енергия. Но всички останали страни са зависими от петрол и газ“, заключи той.
Източник: tass.ru
1 Някой
И това ще е до време.
14:13 24.09.2025
2 Боруна Лом
14:13 24.09.2025
3 Георги
14:17 24.09.2025
5 ДА ТЕ ПРИНУДЯТ Е РАЗБИРАЕМО
14:20 24.09.2025
6 Мдааа
14:21 24.09.2025
7 Тома
14:22 24.09.2025
8 Някой
Коментиран от #17
14:25 24.09.2025
9 ЗЕЛЕНА ИЗМАМА
14:37 24.09.2025
10 Жоро
Коментиран от #13, #15
14:44 24.09.2025
11 Реалист
14:46 24.09.2025
12 Всъщност
14:52 24.09.2025
13 Да бе , да ?! 🤔
До коментар #10 от "Жоро":Русия е единствената ни , доказана защита от естествения ни доказан враг - Турция !
14:53 24.09.2025
15 Да бе , да ?! 🤔
14:54 24.09.2025
16 интересно
15:26 24.09.2025
17 Малкия холандец
До коментар #8 от "Някой":Как ще му наложат мита за ресурси които няма от къде другаде да вземат?
Самата вещица урсула му обеща в Вашингтон,че ще им закупим енергийни ресурси за 700милиарда само да не налага високи мита
15:33 24.09.2025