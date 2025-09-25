Новини
Бизнес »
Повечето работодатели очакват служители с базови знания относно изкуствения интелект

Повечето работодатели очакват служители с базови знания относно изкуствения интелект

25 Септември, 2025 12:25 376 5

  • изкуствен интелект-
  • работодатели-
  • служители-
  • кандидатстване-
  • изисквания-
  • ai

Те трябва да могат да търсят информация и идеи, използвайки ChatGPT, GigaChat, DeepSeek

Повечето работодатели очакват служители с базови знания относно изкуствения интелект - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Един на всеки четирима служители вече използва невронни мрежи на работното си място, докато 60% от работодателите очакват служителите им да имат основни умения за работа с изкуствен интелект.

По-голямата част от работодателите (60%) очакват служителите да притежават основни умения за работа с изкуствен интелект: търсене на информация и идеи, използвайки ChatGPT, GigaChat, DeepSeek и други услуги". Други приоритетни изисквания включват анализ на данни, бърза оптимизация и създаване на визуално съдържание. „Също така, 23% от организациите очакват специалистите да могат да автоматизират създаването на код и рекламни кампании, използвайки невронни мрежи“, заключава проучването.

Близо 25% от анкетираните работодатели заявяват, че скоро ще започнат да оценяват служителите и кандидатите за владеене на невронни мрежи. Анкетираните ръководители стигат до заключението, че компетенциите за работа с изкуствен интелект вече предоставят предимства на специалистите в определени професии и през следващите 2-3 години биха могли да се превърнат във водещо умение във всички индустрии.

Компаниите очакват служителите да комбинират експертни умения – креативност, критично мислене, комуникация – с основна грамотност в областта на изкуствения интелект: способността да се формулира проблем за модел, да се валидират резултатите от него и правилно да се интерпретират резултатите.“ В момента 65% от работодателите обръщат внимание на уменията за работа с изкуствен интелект в автобиографиите на кандидатите, въпреки че само 6% в момента ги смятат за важен фактор при вземането на решение“, отбелязат HR-ръководители на отдели в големи компании.

Служителите също така посочват, че използват технологии с изкуствен интелект за изпълнение на работни задачи: 26% редовно и 35% периодично. Тези технологии се използват най-често от специалисти в областта на изкуството, информационните технологии, висшия и средния мениджмънт, както и рекламата и PR. За 18% от анкетираните невронните мрежи все още не са приложими в тяхната област. Те се използват изключително рядко в търговията на дребно и HoReCa сектора.

Тези, които използват технологии с изкуствен интелект, обаче изтъкват следните предимства: ускорено изпълнение на задачите (67%), спестяване на време (63%), уверено прилагане на нови технологии (35%) и подобрено изпълнение на задълженията (33%). Само 10% не виждат ползи от използването на невронни мрежи.

„ИИ е инструмент, който подобрява експертиза и в момента работи като младши асистент." Над 80% от компаниите имат положително отношение към използването на невронни мрежи от своите служители. „Според нашия опит използването на изкуствен интелект в ИТ удвоява качеството и скоростта на работа“, добавят експерти.

Работодателите обаче отбелязват и недостатъци при използването на невронни мрежи от служителите. Например, една трета от мениджърите са загрижени, че служителите ще спрат да учат и да се развиват професионално. Други 24% отбелязват, че служителите предлагат слаба креативност и са по-малко склонни да търсят иновативни решения на проблеми. Някои респонденти отбелязват, че подчинените правят повече грешки на работното място или просто са мързеливи и разсеяни от лични въпроси.

Самите служители отбелязват трудности при писането на предложения и зависимост от невронни мрежи (20%). Компаниите вече разчитат на невронни мрежи за маркетингови и творчески задачи (41%), както и за рутинни процеси, свързани с превод, писане и документация (39%). Изкуственият интелект се използва и за оптимизиране на процесите на проектиране, анализ и разработка. Работодателите биха предпочели да възложат повечето от тези задачи на външни изпълнители. „до ключ“ услуги с изкуствен интелект.

В 34% от компаниите уменията за изкуствен интелект са станали задължителни за маркетолозите, PR и SMM специалистите. 27% от анкетираните ги вземат предвид при наемането на копирайтъри и мениджъри на съдържание, а 26% ги вземат предвид при наемането на анализатори на данни.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 5 Отговор
    "Много е лесно да си министър-председател, защото имаш телефон с копчета и който ти трябва, само натискаш копчето..." Така казваше Бойко

    12:28 25.09.2025

  • 2 Дик диверсанта

    3 0 Отговор
    В България има 610 000 които нямат никакъв интелект, не зная какво очакват работодателите.

    12:31 25.09.2025

  • 3 Цървул

    2 0 Отговор
    Освен базовите познания за изкуствения интелект , трябва да изискват и познания за оцеляване на море , оцеляване " на предела" , владеене на поне три езика , скокове с парашут и да въртят здраво лопатата - в случай че ги вземат на работа .

    12:40 25.09.2025

  • 4 явно началниците

    0 1 Отговор
    С начално образование устата да понаучат това-онова.
    Бизнеса не ще ии, а мотика.

    Коментиран от #5

    12:41 25.09.2025

  • 5 сега нали е модерно

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "явно началниците":

    Кой кого учи ии или ЕИ?

    Куку?

    12:42 25.09.2025