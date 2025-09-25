Повечето работодатели очакват служители с базови знания относно изкуствения интелект

Един на всеки четирима служители вече използва невронни мрежи на работното си място, докато 60% от работодателите очакват служителите им да имат основни умения за работа с изкуствен интелект.

„По-голямата част от работодателите (60%) очакват служителите да притежават основни умения за работа с изкуствен интелект: търсене на информация и идеи, използвайки ChatGPT, GigaChat, DeepSeek и други услуги". Други приоритетни изисквания включват анализ на данни, бърза оптимизация и създаване на визуално съдържание. „Също така, 23% от организациите очакват специалистите да могат да автоматизират създаването на код и рекламни кампании, използвайки невронни мрежи“, заключава проучването.

Близо 25% от анкетираните работодатели заявяват, че скоро ще започнат да оценяват служителите и кандидатите за владеене на невронни мрежи. Анкетираните ръководители стигат до заключението, че компетенциите за работа с изкуствен интелект вече предоставят предимства на специалистите в определени професии и през следващите 2-3 години биха могли да се превърнат във водещо умение във всички индустрии.

„Компаниите очакват служителите да комбинират експертни умения – креативност, критично мислене, комуникация – с основна грамотност в областта на изкуствения интелект: способността да се формулира проблем за модел, да се валидират резултатите от него и правилно да се интерпретират резултатите.“ В момента 65% от работодателите обръщат внимание на уменията за работа с изкуствен интелект в автобиографиите на кандидатите, въпреки че само 6% в момента ги смятат за важен фактор при вземането на решение“, отбелязат HR-ръководители на отдели в големи компании.

Служителите също така посочват, че използват технологии с изкуствен интелект за изпълнение на работни задачи: 26% редовно и 35% периодично. Тези технологии се използват най-често от специалисти в областта на изкуството, информационните технологии, висшия и средния мениджмънт, както и рекламата и PR. За 18% от анкетираните невронните мрежи все още не са приложими в тяхната област. Те се използват изключително рядко в търговията на дребно и HoReCa сектора.

Тези, които използват технологии с изкуствен интелект, обаче изтъкват следните предимства: ускорено изпълнение на задачите (67%), спестяване на време (63%), уверено прилагане на нови технологии (35%) и подобрено изпълнение на задълженията (33%). Само 10% не виждат ползи от използването на невронни мрежи.

„ИИ е инструмент, който подобрява експертиза и в момента работи като младши асистент." Над 80% от компаниите имат положително отношение към използването на невронни мрежи от своите служители. „Според нашия опит използването на изкуствен интелект в ИТ удвоява качеството и скоростта на работа“, добавят експерти.

Работодателите обаче отбелязват и недостатъци при използването на невронни мрежи от служителите. Например, една трета от мениджърите са загрижени, че служителите ще спрат да учат и да се развиват професионално. Други 24% отбелязват, че служителите предлагат слаба креативност и са по-малко склонни да търсят иновативни решения на проблеми. Някои респонденти отбелязват, че подчинените правят повече грешки на работното място или просто са мързеливи и разсеяни от лични въпроси.

Самите служители отбелязват трудности при писането на предложения и зависимост от невронни мрежи (20%). Компаниите вече разчитат на невронни мрежи за маркетингови и творчески задачи (41%), както и за рутинни процеси, свързани с превод, писане и документация (39%). Изкуственият интелект се използва и за оптимизиране на процесите на проектиране, анализ и разработка. Работодателите биха предпочели да възложат повечето от тези задачи на външни изпълнители. „до ключ“ услуги с изкуствен интелект.

В 34% от компаниите уменията за изкуствен интелект са станали задължителни за маркетолозите, PR и SMM специалистите. 27% от анкетираните ги вземат предвид при наемането на копирайтъри и мениджъри на съдържание, а 26% ги вземат предвид при наемането на анализатори на данни.