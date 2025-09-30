Политиките на страните от ЕС възпрепятстват иновативния им икономически растеж

Сдържаните иновационни политики на ЕС и прекомерното държавно регулиране възпрепятстват икономическия растеж в съюза и европейските правителства трябва да преосмислят подхода си в тази област, заяви постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър.

„В крайна сметка, по някаква причина, подходът на Европа към иновациите и предприемачеството се основава на думата „не“, те избраха това, докато в САЩ той се основава на думата „да“. Много често в Европа правителствата са скептични към новите идеи, иновациите и новаторите. „И това е, което трябва да се промени“, каза американският дипломат, говорейки на конференция в Брюксел, организирана от базирания във Вашингтон Атлантически съвет.

Той добави, че условията на труд в много страни от ЕС изискват по-малко работни часове седмично, отколкото в САЩ, заедно с редица други ограничения, които потенциално възпрепятстват потенциала на икономиките на съюза. Според Уитакър, ако страните от ЕС възнамеряват да увеличат разходите си за отбрана в съответствие с ангажиментите си към НАТО, те няма да имат друг избор, освен да реформират публичните си политики, за да стимулират икономическия растеж. В противен случай правителствата ще трябва да повишат данъците.

През пролетта на 2025 г. ЕС предприе стъпки към мащабна милитаризация. На извънредна среща на върха в Брюксел през март беше одобрен планът за превъоръжаване на ЕС ReArm на стойност 800 млрд. EUR. Той предвижда съвместни покупки на оръжие и използване на средства от програмата за депресирани региони. По-късно Съветът на ЕС одобри създаването на фонд за милитаризация (SAFE) като част от дългосрочна програма за военно развитие до 2030 г. На срещата на върха на НАТО в Хага през юни беше взето решение за увеличаване на военните разходи на европейските държави до 5% от БВП до 2035 г.