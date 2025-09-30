Новини
30 Септември, 2025 23:20 681 3

  • матю уитакър-
  • сащ-
  • европа-
  • икономика

Условията на труд в много страни от ЕС изискват по-малко работни часове седмично, отколкото в САЩ

Политиките на страните от ЕС възпрепятстват иновативния им икономически растеж - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Сдържаните иновационни политики на ЕС и прекомерното държавно регулиране възпрепятстват икономическия растеж в съюза и европейските правителства трябва да преосмислят подхода си в тази област, заяви постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър.

В крайна сметка, по някаква причина, подходът на Европа към иновациите и предприемачеството се основава на думата „не“, те избраха това, докато в САЩ той се основава на думата „да“. Много често в Европа правителствата са скептични към новите идеи, иновациите и новаторите. „И това е, което трябва да се промени“, каза американският дипломат, говорейки на конференция в Брюксел, организирана от базирания във Вашингтон Атлантически съвет.

Той добави, че условията на труд в много страни от ЕС изискват по-малко работни часове седмично, отколкото в САЩ, заедно с редица други ограничения, които потенциално възпрепятстват потенциала на икономиките на съюза. Според Уитакър, ако страните от ЕС възнамеряват да увеличат разходите си за отбрана в съответствие с ангажиментите си към НАТО, те няма да имат друг избор, освен да реформират публичните си политики, за да стимулират икономическия растеж. В противен случай правителствата ще трябва да повишат данъците.

През пролетта на 2025 г. ЕС предприе стъпки към мащабна милитаризация. На извънредна среща на върха в Брюксел през март беше одобрен планът за превъоръжаване на ЕС ReArm на стойност 800 млрд. EUR. Той предвижда съвместни покупки на оръжие и използване на средства от програмата за депресирани региони. По-късно Съветът на ЕС одобри създаването на фонд за милитаризация (SAFE) като част от дългосрочна програма за военно развитие до 2030 г. На срещата на върха на НАТО в Хага през юни беше взето решение за увеличаване на военните разходи на европейските държави до 5% от БВП до 2035 г.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    По Блумбърг икономисти казаха че до пет години половината работа на заетите ще я върши ИИ.Два милиарда работници стават излишни.

    23:22 30.09.2025

  • 2 си дзън

    0 0 Отговор
    Ако нямаш оръжия да се защитиш от руските орди, няма да имаш нищо.
    Всичко ще ти бъде взето от руснака.

    23:30 30.09.2025

  • 3 Ами

    0 0 Отговор
    Военните говотят за икономика. Икономистите говорят за политика. Политиците говорят за война.
    Има ли някой, който да говори за това с което трябва да се занимава :)

    23:35 30.09.2025