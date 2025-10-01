Новини
Цената на златото достигна исторически връх

1 Октомври, 2025 10:11 381 0

Надхвърли 3900 долара

Цената на златото достигна исторически връх - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Цената на фючърсите върху златото с доставка през декември 2025 г. на борсата Comex (поделение на Нюйоркската търговска борса) достигна нов исторически връх, надхвърляйки 3900 USD за тройунция, според данни за търговия.

Към 4:05 ч. българско време цената на благородния метал беше 3902,4 USD за тройунция (ръст от 0,24%). Към 4:09 ч. българско време цените на златото ускориха растежа си и се търгуваха на ниво от 3904,1 USD за тройунция (ръст от 0,28%). По-късно цената на златото се забавиха до 3893,8 USD за тройунция (ръст от 0,02%).


