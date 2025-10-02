Най-скъпият стартъп в света е OpenAI

Американският разработчик на ChatGPT OpenAI се превърна в най-ценния стартъп в света, изпреварвайки SpaceX на Илон Мъск. Bloomberg съобщава, че след продажба на акции от служители, компанията е оценена на 500 млрд. USD.

През април оценката на корпорацията беше 300 млрд. USD. Този бърз растеж на пазарната капитализация отразява „инвестиционната лудост“, обграждаща технологичните лидери с потенциал да трансформират индустриите и икономиката. OpenAI, ръководена от Сам Алтман, е една от няколкото компании, включително Nvidia, които в момента водят глобални усилия за изграждане на центрове за данни и разработване на услуги за изкуствен интелект (ИИ).

Алтман и Мъск съосновават OpenAI през декември 2015 г. Мъск е член на борда на директорите на компанията, но напуска през 2018 г. През пролетта на 2023 г. той основава стартъп за ИИ, наречен xAI.

Сега милиардерът е станал, според списание Forbes, първият човек, достигнал нетно богатство от 500 млрд. USD, и е на път да стане първият трилионер в историята. След него, в тази класация на милиардери са председателят на Oracle Лари Елисън (351,6 млрд. USD), съоснователят на Meta Corporation Марк Зукърбърг (246,1 млрд. USD), основателят на Amazon Джеф Безос (233,2 млрд. USD) и съоснователят на Google Лари Пейдж (204,6 млрд. USD).